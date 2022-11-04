Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на сегодня 4 ноября





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



4 ноября 2022, пятница



02:00 Оттава - Вегас

02:00 Детройт - Вашингтон

02:00 Тампа-Бэй - Каролина

02:30 Рейнджерс - Бостон

03:00 Сент-Луис - Айлендерс

03:00 Миннесота - Сиэтл

03:00 Виннипег - Монреаль

03:30 Чикаго - Лос-Анджелес

04:00 Эдмонтон - Нью-Джерси

04:00 Калгари - Нэшвилл

05:00 Аризона - Даллас

05:00 Ванкувер - Анахайм

05:30 Сан-Хосе - Флорида

21:00 Колорадо - Коламбус



5 ноября 2022, суббота



02:00 Каролина - Баффало

20:00 Детройт - Айлендерс

21:00 Коламбус - Колорадо

22:00 Виннипег - Чикаго

23:00 Эдмонтон - Даллас



Время начала матчей НХЛ - московское.