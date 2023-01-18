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Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 17 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

17 января 2023, вторник

00:00 Сан-Хосе - Нью-Джерси
00:00 Сиэтл - Тампа-Бэй
02:00 Вегас - Даллас
03:00 Питтсбург - Анахайм
03:00 Коламбус - Рейнджерс
03:30 Айлендерс - Вашингтон
04:00 Нэшвилл - Калгари
04:00 Сент-Луис - Оттава

18 января 2023, среда

03:00 Монреаль - Виннипег
03:00 Торонто - Флорида
03:00 Филадельфия - Анахайм
03:00 Вашингтон - Миннесота
04:30 Чикаго - Баффало
05:00 Аризона - Детройт
05:00 Эдмонтон - Сиэтл

19 января 2023, четверг

03:00 Оттава - Питтсбург
03:30 Айлендерс - Бостон
05:30 Калгари - Колорадо
06:00 Ванкувер - Тампа-Бэй
06:00 Сан-Хосе - Даллас

20 января 2023, пятница

03:00 Баффало - Айлендерс
03:00 Каролина - Миннесота
03:00 Коламбус - Анахайм
03:00 Монреаль - Флорида
03:00 Рейнджерс - Бостон
03:00 Филадельфия - Чикаго
03:00 Торонто - Виннипег
05:00 Сент-Луис - Нэшвилл
05:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй
05:00 Аризона - Вашингтон
06:00 Вегас Голден - Детройт
06:00 Сиэтл - Нью-Джерси
06:30 Лос-Анджелес - Даллас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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