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Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 20 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

20 января 2023, пятница

03:00 Баффало - Айлендерс
03:00 Каролина - Миннесота
03:00 Коламбус - Анахайм
03:00 Монреаль - Флорида
03:00 Рейнджерс - Бостон
03:00 Филадельфия - Чикаго
03:00 Торонто - Виннипег
05:00 Сент-Луис - Нэшвилл
05:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй
05:00 Аризона - Вашингтон
06:00 Вегас Голден - Детройт
06:00 Сиэтл - Нью-Джерси
06:30 Лос-Анджелес - Даллас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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