



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

20 января 2023, пятница



03:00 Баффало - Айлендерс

03:00 Каролина - Миннесота

03:00 Коламбус - Анахайм

03:00 Монреаль - Флорида

03:00 Рейнджерс - Бостон

03:00 Филадельфия - Чикаго

03:00 Торонто - Виннипег

05:00 Сент-Луис - Нэшвилл

05:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй

05:00 Аризона - Вашингтон

06:00 Вегас Голден - Детройт

06:00 Сиэтл - Нью-Джерси

06:30 Лос-Анджелес - Даллас



Время начала матчей НХЛ - московское.