Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 21 января







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 21 января 2023, суббота



03:00 Питтсбург - Оттава

06:00 Ванкувер - Колорадо

20:30 Баффало - Анахайм

23:00 Калгари - Тампа-Бэй



22 января 2023, воскресенье



02:00 Флорида - Миннесота

03:00 Детройт - Филадельфия

03:00 Коламбус - Сан-Хосе

03:00 Оттава - Виннипег

03:00 Монреаль - Торонто

03:30 Айлендерс - Каролина

04:00 Даллас - Аризона

04:00 Сент-Луис - Чикаго

04:00 Нэшвилл - Лос-Анджелес

06:00 Ванкувер - Эдмонтон

06:00 Сиэтл Кракен - Колорадо

06:00 Вегас - Вашингтон

22:00 Нью-Джерси - Питтсбург



23 января 2023, понедельник



03:00 Бостон - Сан-Хосе

03:00 Чикаго - Лос-Анджелес

03:00 Филадельфия - Виннипег

04:00 Аризона - Вегас



24 января 2023, вторник



03:00 Рейнджерс - Флорида

03:00 Торонто - Айлендерс

04:30 Даллас - Баффало

05:30 Калгари - Коламбус



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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