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Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 22 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

22 января 2023, воскресенье

02:00 Флорида - Миннесота
03:00 Детройт - Филадельфия
03:00 Коламбус - Сан-Хосе
03:00 Оттава - Виннипег
03:00 Монреаль - Торонто
03:30 Айлендерс - Каролина
04:00 Даллас - Аризона
04:00 Сент-Луис - Чикаго
04:00 Нэшвилл - Лос-Анджелес
06:00 Ванкувер - Эдмонтон
06:00 Сиэтл Кракен - Колорадо
06:00 Вегас - Вашингтон
22:00 Нью-Джерси - Питтсбург

23 января 2023, понедельник

03:00 Бостон - Сан-Хосе
03:00 Чикаго - Лос-Анджелес
03:00 Филадельфия - Виннипег
04:00 Аризона - Вегас

24 января 2023, вторник

03:00 Рейнджерс - Флорида
03:00 Торонто - Айлендерс
04:30 Даллас - Баффало
05:30 Калгари - Коламбус

Время начала матчей НХЛ - московское.









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