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Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 23 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

23 января 2023, понедельник

03:00 Бостон - Сан-Хосе
03:00 Чикаго - Лос-Анджелес
03:00 Филадельфия - Виннипег
04:00 Аризона - Вегас

24 января 2023, вторник

03:00 Рейнджерс - Флорида
03:00 Торонто - Айлендерс
04:30 Даллас - Баффало
05:30 Калгари - Коламбус

25 января 2023, среда

03:00 Монреаль - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Вегас
03:00 Питтсбург - Флорида
03:00 Филадельфия - Лос-Анджелес
03:00 Тампа-Бэй - Миннесота
03:00 Детройт - Сан-Хосе
04:00 Нэшвилл - Виннипег
04:00 Сент-Луис - Баффало
05:00 Аризона - Анахайм
05:00 Колорадо - Вашингтон
06:00 Ванкувер - Чикаго

26 января 2023, четверг

03:00 Оттава - Айлендерс
03:00 Торонто - Рейнджерс
04:30 Даллас - Каролина
05:30 Эдмонтон - Коламбус
06:00 Сиэтл - Ванкувер

27 января 2023, пятница

03:00 Монреаль - Детройт
03:00 Тампа-Бэй - Бостон
03:00 Вашингтон - Питтсбург
04:00 Нэшвилл - Нью-Джерси
04:00 Виннипег - Баффало
04:00 Миннесота - Филадельфия
05:00 Аризона - Сент-Луис
05:00 Калгари - Чикаго
05:00 Колорадо - Анахайм

28 января 2023, суббота

03:00 Флорида - Лос-Анджелес
03:00 Каролина - Сан-Хосе
03:00 Рейнджерс - Вегас
03:00 Айлендерс - Детройт
03:00 Торонто - Оттава
04:30 Даллас - Нью-Джерси
06:00 Ванкувер - Коламбус
06:00 Сиэтл - Калгари
23:00 Колорадо - Сент-Луис

29 января 2023, воскресенье

02:00 Флорида - Бостон
03:00 Оттава - Монреаль
03:00 Виннипег - Филадельфия
03:00 Тампа-Бэй - Лос-Анджелес
03:00 Питтсбург - Сан-Хосе
03:30 Айлендерс - Вегас
05:00 Миннесота - Баффало
06:00 Сиэтл - Коламбус
06:00 Анахайм - Аризона

Время начала матчей НХЛ - московское.









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