Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 24 января







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 24 января 2023, вторник



03:00 Рейнджерс - Флорида

03:00 Торонто - Айлендерс

04:30 Даллас - Баффало

05:30 Калгари - Коламбус



25 января 2023, среда



03:00 Монреаль - Бостон

03:00 Нью-Джерси - Вегас

03:00 Питтсбург - Флорида

03:00 Филадельфия - Лос-Анджелес

03:00 Тампа-Бэй - Миннесота

03:00 Детройт - Сан-Хосе

04:00 Нэшвилл - Виннипег

04:00 Сент-Луис - Баффало

05:00 Аризона - Анахайм

05:00 Колорадо - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Чикаго



26 января 2023, четверг



03:00 Оттава - Айлендерс

03:00 Торонто - Рейнджерс

04:30 Даллас - Каролина

05:30 Эдмонтон - Коламбус

06:00 Сиэтл - Ванкувер



27 января 2023, пятница



03:00 Монреаль - Детройт

03:00 Тампа-Бэй - Бостон

03:00 Вашингтон - Питтсбург

04:00 Нэшвилл - Нью-Джерси

04:00 Виннипег - Баффало

04:00 Миннесота - Филадельфия

05:00 Аризона - Сент-Луис

05:00 Калгари - Чикаго

05:00 Колорадо - Анахайм



28 января 2023, суббота



03:00 Флорида - Лос-Анджелес

03:00 Каролина - Сан-Хосе

03:00 Рейнджерс - Вегас

03:00 Айлендерс - Детройт

03:00 Торонто - Оттава

04:30 Даллас - Нью-Джерси

06:00 Ванкувер - Коламбус

06:00 Сиэтл - Калгари

23:00 Колорадо - Сент-Луис



29 января 2023, воскресенье



02:00 Флорида - Бостон

03:00 Оттава - Монреаль

03:00 Виннипег - Филадельфия

03:00 Тампа-Бэй - Лос-Анджелес

03:00 Питтсбург - Сан-Хосе

03:30 Айлендерс - Вегас

05:00 Миннесота - Баффало

06:00 Сиэтл - Коламбус

06:00 Анахайм - Аризона



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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