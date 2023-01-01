Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным







Овечкину осталось забить 84 шайбы



Каждый раз, когда Александр Овечкин проводит результативный матч в НХЛ, устанавливает очередной рекорд, обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Овечкин превзойти самого Уэйна Гретцки? Напомним, что канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.



Многие канадские обозреватели еще несколько лет назад считали, что россиянин не сможет опередить Гретцки. Известный североамериканский аналитик TSN Боб Маккензи в 2019 году заявил, что Овечкин просто устанет от этой гонки и завершит свою карьеру в НХЛ раньше, чем это произойдет. Канадец Дэйв Пулен, который отыграл 13 сезонов в НХЛ опасался, что забивать по 40 шайб за сезон в следующие пять лет – это непосильная задача, даже для такого талантливого игрока, как Овечкин. Еще один бывший игрок североамериканской хоккейной лиги Джефф О’Нилл также не верл в успех того, что Александр побьет рекорд Гретцки и предрекал Овечкину безоблачную пенсию через 5 лет, где-нибудь в Майами.



За несколько последних лет таких прогнозов было множество, но канадцев понять можно. Тяжело воспринимать тот факт, что самый результативный игрок в спорте №1 в стране - не канадец.



Однако это всего лишь прогнозы.



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Догнать Гретцки - реально



В 2021 году Овечкин подписал новое соглашение с клубом на 47,5 млн долларов. Контракт будет действовать до конца сезона 2025/2026, так что время у хоккеиста для установления рекорда результативности еще есть. Основные условия для этого: избежать серьезных травм и резкого спада в результативности. У Гретцки такой спад оказался ощутимым. После 28 лет он перестал забивать по 50 шайб за сезон, а начиная с 33 лет – по 40 голов.





Сколько надо забивать



Александру сейчас тридцать семь лет. В этом сезоне НХЛ (2022/2023) он уже забросил 30 шайб. В этом возрасте рекорд результативности принадлежит нападающему «Рейнджерс» Филу Эспозито – в сезоне 1978/1979 он забил 42 шайбы. Если наши прогнозы оправдаются, Овечкин этой весной побьет и этот рекорд.



Чтобы обойти в списке самых результативных игроков НХЛ за всю историю Гретцки, Александру Овечкину необходимо отыграть еще 2 сезона (исключая нынешний), причем сделать это на высоком уровне. Ну, а в последний сезон по действующему контракту Ови может увеличить разрыв от легендарного канадского форварда.



Наколотить 84 шайбы за три с половиной сезона в этом возрасте непросто, но речь сейчас идет все же о топ-снайпере всех времен. Как вы считаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?