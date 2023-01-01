Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным



Александр Овечкин, Уэйн Гретцки

Овечкину осталось забить 84 шайбы


Каждый раз, когда Александр Овечкин проводит результативный матч в НХЛ, устанавливает очередной рекорд, обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Овечкин превзойти самого Уэйна Гретцки? Напомним, что канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Многие канадские обозреватели еще несколько лет назад считали, что россиянин не сможет опередить Гретцки. Известный североамериканский аналитик TSN Боб Маккензи в 2019 году заявил, что Овечкин просто устанет от этой гонки и завершит свою карьеру в НХЛ раньше, чем это произойдет. Канадец Дэйв Пулен, который отыграл 13 сезонов в НХЛ опасался, что забивать по 40 шайб за сезон в следующие пять лет – это непосильная задача, даже для такого талантливого игрока, как Овечкин. Еще один бывший игрок североамериканской хоккейной лиги Джефф О’Нилл также не верл в успех того, что Александр побьет рекорд Гретцки и предрекал Овечкину безоблачную пенсию через 5 лет, где-нибудь в Майами.

За несколько последних лет таких прогнозов было множество, но канадцев понять можно. Тяжело воспринимать тот факт, что самый результативный игрок в спорте №1 в стране - не канадец. 

Однако это всего лишь прогнозы.

Просмотр НХЛ в высоком качестве невозможен без хорошего телевизионного приемника. Сайт tehnoexpert.top поможет в выборе телевизора.

Догнать Гретцки - реально


В 2021 году Овечкин подписал новое соглашение с клубом на 47,5 млн долларов. Контракт будет действовать до конца сезона 2025/2026, так что время у хоккеиста для установления рекорда результативности еще есть. Основные условия для этого: избежать серьезных травм и резкого спада в результативности. У Гретцки такой спад оказался ощутимым. После 28 лет он перестал забивать по 50 шайб за сезон, а начиная с 33 лет – по 40 голов.

Сколько надо забивать


Александру сейчас тридцать семь лет. В этом сезоне НХЛ (2022/2023) он уже забросил 30 шайб. В этом возрасте рекорд результативности принадлежит нападающему «Рейнджерс» Филу Эспозито – в сезоне 1978/1979 он забил 42 шайбы. Если наши прогнозы оправдаются, Овечкин этой весной побьет и этот рекорд.

Чтобы обойти в списке самых результативных игроков НХЛ за всю историю Гретцки, Александру Овечкину необходимо отыграть еще 2 сезона (исключая нынешний), причем сделать это на высоком уровне. Ну, а в последний сезон по действующему контракту Ови может увеличить разрыв от легендарного канадского форварда.

Наколотить 84 шайбы за три с половиной сезона в этом возрасте непросто, но речь сейчас идет все же о топ-снайпере всех времен. Как вы считаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?









  • Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1400 очков в НХЛ
  • Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ
  • Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня
  • Овечкин девять раз забил 50 шайб за сезон НХЛ
  • Овечкин в шестой раз забросил 50 шайб за сезон
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 22 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры КХЛ

    Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева.

    Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным

    Александр Овечкин, Уэйн Гретцки

    Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки?

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023. 22 января - Вегас

    Вашингтон Кэпиталз 2022, 2023

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.









    Суть мобилизации в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    В какой стране другой год: 10 стран, в которых сейчас не 2023 год
    Где находится Гуляйполе на карте Запорожской области
    Где находится Сватово на карте Луганской области
    22 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 23 января 2023, Медиаграмотность и цифровая гигиена, тема классного часа
    Где находится Стаханов на карте Луганской области
    Где находится Краснополье на карте Донецкой области
    Где находится Двуречье на карте Донецкой области
    Где находится Запорожье на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru