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Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли, участники



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Участники плей-офф

Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».

Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».

Обладатели Кубка Стэнли

Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Запад

-

Восток

Торонто - Тампа-Бэй

Первые матчи Кубка Стэнли состоятся 17 апреля.









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