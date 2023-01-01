Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли, участники

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.
На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Участники плей-офф
Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».
Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».
Обладатели Кубка Стэнли
Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023
1/8 финала
Запад
-
Восток
Торонто - Тампа-Бэй
Первые матчи Кубка Стэнли состоятся 17 апреля.