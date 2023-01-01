Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли, участники





В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли



Участники плей-офф



Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».



Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».



Обладатели Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Запад



-



Восток



Торонто - Тампа-Бэй



Первые матчи Кубка Стэнли состоятся 17 апреля.