Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Участники плей-офф

Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».

Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».

Обладатели Кубка Стэнли

Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Расписание первых двух матчей первого раунда.

Восток

Бостон - Флорида: 18 и 20 апреля
Торонто - Тампа-Бэй: 19 и 21 апреля
Каролина - Айлендерс: 18 и 20 апреля
Нью-Джерси - Рейнджерс: 19 и 21 апреля

Запад

Эдмонтон - Лос-Анджелес: 18 и 20 апреля
Вегас - Виннипег: 19 и 21 апреля
Колорадо - Миннесота/Сиэтл: 19 и 21 апреля
Даллас - Миннесота/Сиэтл: не определено

Даты указаны по московскому времени.









  • Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание финала и результаты Кубка Гагарина
  • Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнл ...
  • Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023
  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • Брайан Бурк - лучший генеральный менеджер в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
  • Плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли 2019
    •




    Лига Европы по футболу 2022/2023: расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание финала и результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Где находится Калужская область на карте России, карта Калужской области с городами
    Ростов - Зенит 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Факел - Ахмат 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Торпедо - Спартак 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Урал - ЦСКА 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Сочи - Краснодар 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru