



В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли



Участники плей-офф



Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».



Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».



Обладатели Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Расписание первых двух матчей первого раунда.



Восток



Бостон - Флорида: 18 и 20 апреля

Торонто - Тампа-Бэй: 19 и 21 апреля

Каролина - Айлендерс: 18 и 20 апреля

Нью-Джерси - Рейнджерс: 19 и 21 апреля



Запад



Эдмонтон - Лос-Анджелес: 18 и 20 апреля

Вегас - Виннипег: 19 и 21 апреля

Колорадо - Миннесота/Сиэтл: 19 и 21 апреля

Даллас - Миннесота/Сиэтл: не определено



Даты указаны по московскому времени.