В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.
На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Участники плей-офф
Запад: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».
Восток: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Флорида».
Обладатели Кубка Стэнли
Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023
1/8 финала
Расписание первых двух матчей первого раунда.
Восток
Бостон - Флорида: 18 и 20 апреля
Торонто - Тампа-Бэй: 19 и 21 апреля
Каролина - Айлендерс: 18 и 20 апреля
Нью-Джерси - Рейнджерс: 19 и 21 апреля
Запад
Эдмонтон - Лос-Анджелес: 18 и 20 апреля
Вегас - Виннипег: 19 и 21 апреля
Колорадо - Миннесота/Сиэтл: 19 и 21 апреля
Даллас - Миннесота/Сиэтл: не определено
Даты указаны по московскому времени.