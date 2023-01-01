Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.
На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023
1/8 финала
Восток
Бостон - Флорида: 18, 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая
Торонто - Тампа-Бэй: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая
Каролина - Айлендерс: 18, 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая
Нью-Джерси - Рейнджерс: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая
Обладатели Кубка Стэнли
Запад
Колорадо - Сиэтл - 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая
Даллас - Миннесота - 18, 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая
Вегас - Виннипег - 19, 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая
Эдмонтон - Лос-Анджелес - 18, 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая
Даты указаны по московскому времени.
Матчи плей-офф НХЛ 18 апреля
02:00 Каролина - Айлендерс
02:30 Бостон - Флорида
04:30 Даллас - Миннесота
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
Время начала матчей - московское.