



В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Восток



Бостон - Флорида: 18, 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая



Торонто - Тампа-Бэй: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая



Каролина - Айлендерс: 18, 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая



Нью-Джерси - Рейнджерс: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая



Обладатели Кубка Стэнли



Запад



Колорадо - Сиэтл - 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая



Даллас - Миннесота - 18, 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая



Вегас - Виннипег - 19, 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая



Эдмонтон - Лос-Анджелес - 18, 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая



Даты указаны по московскому времени.



Матчи плей-офф НХЛ 18 апреля



02:00 Каролина - Айлендерс

02:30 Бостон - Флорида

04:30 Даллас - Миннесота

05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес



Время начала матчей - московское.