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Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание матчей и результаты Кубка Стэнли



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Восток

Бостон - Флорида - 2-1 (3:1, 3:6, 4:2 - 23, 27, 29 апреля, 1 мая)

Торонто - Тампа-Бэй - 1-1 (3:7, 7:2 - 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Каролина - Айлендерс - 2-1 (2:1, 4:3 ОТ, 1:5 - 23, 26, 29 апреля, 1 мая)

Нью-Джерси - Рейнджерс - 0-2 (1:5, 1:5 - 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Обладатели Кубка Стэнли

Запад

Колорадо - Сиэтл - 1-1 (1:3, 3:2 - 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая)

Даллас - Миннесота - 1-2 (2:3 ОТ, 7:3, 1:5 - 24, 26, 29 апреля, 1 мая)

Вегас - Виннипег - 1-1 (1:5, 5:2 - 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Эдмонтон - Лос-Анджелес - 1-2 (3:4 ОТ, 4:2, 2:3 ОТ - 24, 26, 30 апреля, 2 мая)

Даты указаны по московскому времени.

Матчи плей-офф НХЛ 22 апреля

02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас

Время начала матчей - московское.









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