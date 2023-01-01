Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание матчей, результаты Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Восток



Бостон - Флорида - 3-1 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2 - 27, 29 апреля, 1 мая)



Торонто - Тампа-Бэй - 2-1 (3:7, 7:2, 4:3 ОТ - 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Каролина - Айлендерс - 3-1 (2:1, 4:3 ОТ, 1:5, 5:2 - 26, 29 апреля, 1 мая)



Нью-Джерси - Рейнджерс - 1-2 (1:5, 1:5, 2:1 ОТ - 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Обладатели Кубка Стэнли



Запад



Колорадо - Сиэтл - 2-1 (1:3, 3:2, 6:4 - 25, 27, 29 апреля, 1 мая)



Даллас - Миннесота - 2-2 (2:3 ОТ, 7:3, 1:5, 3:2 - 26, 29 апреля, 1 мая)



Вегас - Виннипег - 2-1 (1:5, 5:2, 5:4 ОТ - 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Эдмонтон - Лос-Анджелес - 2-2 (3:4 ОТ, 4:2, 2:3 ОТ, 5:4 ОТ - 26, 30 апреля, 2 мая)



Даты указаны по московскому времени.



Матчи плей-офф НХЛ 23 апреля



20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5

22:30 Флорида - Бостон - 2:6



Матчи плей-офф НХЛ 24 апреля



01:30 Миннесота - Даллас - 2:3

04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ



Время начала матчей - московское.