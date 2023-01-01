Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Восток



Бостон - Флорида - 3-4 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2, 3:4 ОТ, 5:7, 3:4 ОТ)



Торонто - Тампа-Бэй - 4-2 (3:7, 7:2, 4:3 ОТ, 5:4 ОТ, 2:4, 2:1 ОТ)



Каролина - Айлендерс - 4-2 (2:1, 4:3 ОТ, 1:5, 5:2, 2:3, 2:1 ОТ)



Нью-Джерси - Рейнджерс - 3-3 (1:5, 1:5, 2:1 ОТ, 3:1, 4:0, 2:5, 2 мая)



Обладатели Кубка Стэнли



Запад



Колорадо - Сиэтл - 3-4 (1:3, 3:2, 6:4, 2:3 ОТ, 2:3, 4:1, 1:2)



Даллас - Миннесота - 4-2 (2:3 ОТ, 7:3, 1:5, 3:2, 4:0, 4:1)



Вегас - Виннипег - 4-1 (1:5, 5:2, 5:4 ОТ, 4:2, 4:1)



Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4-2 (3:4 ОТ, 4:2, 2:3 ОТ, 5:4 ОТ, 6:3, 5:4)



Даты указаны по московскому времени.



1/4 финала



Восток



Торонто - Флорида

Каролина - Нью-Джерси/Рейнджерс



Запад



Даллас - Сиэтл

Вегас - Эдмонтон



Матчи плей-офф НХЛ 2 мая





03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс



Время начала матчей - московское.