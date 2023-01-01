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Плей-офф НХЛ 2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

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Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Восток

Бостон - Флорида: 18, 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая

Торонто - Тампа-Бэй: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая

Каролина - Айлендерс: 18, 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая

Нью-Джерси - Рейнджерс: 19, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая

Обладатели Кубка Стэнли

Запад

Колорадо - Сиэтл - 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая

Даллас - Миннесота - 18, 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая

Вегас - Виннипег - 19, 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая

Эдмонтон - Лос-Анджелес - 18, 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая

Даты указаны по московскому времени.

Матчи плей-офф НХЛ 18 апреля

02:00 Каролина - Айлендерс
02:30 Бостон - Флорида
04:30 Даллас - Миннесота
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес

Время начала матчей - московское.









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    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

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