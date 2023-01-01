Плей-офф НХЛ 2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Восток



Бостон - Флорида - 1-0 (3:1 - 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая)



Торонто - Тампа-Бэй - 0-1 (3:7 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Каролина - Айлендерс - 1-0 (2:1 - 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая)



Нью-Джерси - Рейнджерс - 0-1 (1:5 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Обладатели Кубка Стэнли



Запад



Колорадо - Сиэтл - 0-1 (1:3 - 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая)



Даллас - Миннесота - 0-1 (2:3 ОТ - 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая)



Вегас - Виннипег - 0-1 (1:5 - 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)



Эдмонтон - Лос-Анджелес - 0-1 (3:4 ОТ - 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая)



Даты указаны по московскому времени.



Матчи плей-офф НХЛ 19 апреля



02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5

02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7

04:30 Вегас - Виннипег - 1:5

05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3



Время начала матчей - московское.