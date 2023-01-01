Плей-офф НХЛ 2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.
На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.
50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023
1/8 финала
Восток
Бостон - Флорида - 1-0 (3:1 - 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая)
Торонто - Тампа-Бэй - 0-1 (3:7 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)
Каролина - Айлендерс - 1-0 (2:1 - 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая)
Нью-Джерси - Рейнджерс - 0-1 (1:5 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)
Обладатели Кубка Стэнли
Запад
Колорадо - Сиэтл - 0-1 (1:3 - 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая)
Даллас - Миннесота - 0-1 (2:3 ОТ - 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая)
Вегас - Виннипег - 0-1 (1:5 - 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)
Эдмонтон - Лос-Анджелес - 0-1 (3:4 ОТ - 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая)
Даты указаны по московскому времени.
Матчи плей-офф НХЛ 19 апреля
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3
Время начала матчей - московское.