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Плей-офф НХЛ 2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Восток

Бостон - Флорида - 1-0 (3:1 - 20, 22, 23, 27, 29 апреля, 1 мая)

Торонто - Тампа-Бэй - 0-1 (3:7 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Каролина - Айлендерс - 1-0 (2:1 - 20, 22, 23, 26, 29 апреля, 1 мая)

Нью-Джерси - Рейнджерс - 0-1 (1:5 - 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Обладатели Кубка Стэнли

Запад

Колорадо - Сиэтл - 0-1 (1:3 - 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1 мая)

Даллас - Миннесота - 0-1 (2:3 ОТ - 20, 22, 24, 26, 29 апреля, 1 мая)

Вегас - Виннипег - 0-1 (1:5 - 21, 22, 25, 28, 30 апреля, 2 мая)

Эдмонтон - Лос-Анджелес - 0-1 (3:4 ОТ - 20, 22, 24, 26, 30 апреля, 2 мая)

Даты указаны по московскому времени.

Матчи плей-офф НХЛ 19 апреля

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3

Время начала матчей - московское.









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