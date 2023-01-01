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Расписание матчей Кубка Стэнли 2023, турнирная таблица, результаты плей-офф НХЛ



Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023


1/8 финала

Восток

Бостон - Флорида - 3-4 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2, 3:4 ОТ, 5:7, 3:4 ОТ)

Торонто - Тампа-Бэй - 4-2 (3:7, 7:2, 4:3 ОТ, 5:4 ОТ, 2:4, 2:1 ОТ)

Каролина - Айлендерс - 4-2 (2:1, 4:3 ОТ, 1:5, 5:2, 2:3, 2:1 ОТ)

Нью-Джерси - Рейнджерс - 4-3 (1:5, 1:5, 2:1 ОТ, 3:1, 4:0, 2:5, 4:0)

Обладатели Кубка Стэнли

Запад

Колорадо - Сиэтл - 3-4 (1:3, 3:2, 6:4, 2:3 ОТ, 2:3, 4:1, 1:2)

Даллас - Миннесота - 4-2 (2:3 ОТ, 7:3, 1:5, 3:2, 4:0, 4:1)

Вегас - Виннипег - 4-1 (1:5, 5:2, 5:4 ОТ, 4:2, 4:1)

Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4-2 (3:4 ОТ, 4:2, 2:3 ОТ, 5:4 ОТ, 6:3, 5:4)

1/4 финала

Восток

Торонто - Флорида - 1-4 (2:4, 2:3, 2:3 ОТ, 2:1, 2:3 ОТ)
Каролина - Нью-Джерси - 4-1 (5:1, 6:1. 4:8, 6:1, 3:2 ОТ)

Запад

Даллас - Сиэтл - 4-3 (4:5 ОТ, 4:2, 2:7, 6:3, 5:2, 3:6, 2:1)
Вегас - Эдмонтон - 4-2 (6:4, 1:5, 5:1, 1:4, 4:3, 5:2)

1/2 финала

Восток

Каролина - Флорида - 0-4 (2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 0:1, 3:4)

Запад

Вегас - Даллас - 4-2 (4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 4:0, 2:3 ОТ, 2:4, 6:0)

Финал Кубка Стэнли-2023

Вегас - Флорида - 3-1 (5:2. 7:2, 2:3 ОТ, 3:2 - 14, 17, 20 июня)

Матчи плей-офф НХЛ 11 июня

03:00 Флорида - Вегас - 2:3


Даты указаны по московскому времени.









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