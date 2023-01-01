Расписание плей-офф НХЛ 2022/2023, результаты матчей и турнирная таблица Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Стэнли, расписание и результаты всех матчей плей-офф.



50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли





Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023



1/8 финала



Восток



Бостон - Флорида - 3-4 (3:1, 3:6, 4:2, 6:2, 3:4 ОТ, 5:7, 3:4 ОТ)



Торонто - Тампа-Бэй - 4-2 (3:7, 7:2, 4:3 ОТ, 5:4 ОТ, 2:4, 2:1 ОТ)



Каролина - Айлендерс - 4-2 (2:1, 4:3 ОТ, 1:5, 5:2, 2:3, 2:1 ОТ)



Нью-Джерси - Рейнджерс - 4-3 (1:5, 1:5, 2:1 ОТ, 3:1, 4:0, 2:5, 4:0)



Обладатели Кубка Стэнли



Запад



Колорадо - Сиэтл - 3-4 (1:3, 3:2, 6:4, 2:3 ОТ, 2:3, 4:1, 1:2)



Даллас - Миннесота - 4-2 (2:3 ОТ, 7:3, 1:5, 3:2, 4:0, 4:1)



Вегас - Виннипег - 4-1 (1:5, 5:2, 5:4 ОТ, 4:2, 4:1)



Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4-2 (3:4 ОТ, 4:2, 2:3 ОТ, 5:4 ОТ, 6:3, 5:4)



1/4 финала



Восток



Торонто - Флорида - 1-4 (2:4, 2:3, 2:3 ОТ, 2:1, 2:3 ОТ)

Каролина - Нью-Джерси - 4-1 (5:1, 6:1. 4:8, 6:1, 3:2 ОТ)



Запад



Даллас - Сиэтл - 4-3 (4:5 ОТ, 4:2, 2:7, 6:3, 5:2, 3:6, 2:1)

Вегас - Эдмонтон - 4-2 (6:4, 1:5, 5:1, 1:4, 4:3, 5:2)



1/2 финала



Восток



Каролина - Флорида - 0-3 (2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 0:1 - 25, 27, 29, 31 мая)



Запад



Вегас - Даллас - 2-0 (4:3 ОТ, 3:2 ОТ - 24, 26, 28, 30 мая, 1 июня)



Даты указаны по московскому времени.



Матчи плей-офф НХЛ 23 мая





03:00 Флорида - Каролина - 1:0



Время начала матчей - московское.