



Овечкин или Гретцки? Сможет ли лучший российский игрок в НХЛ форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин опередить Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах? Сравниваем карьерные достижения лучшего российского и лучшего канадского снайперов в истории заокеанской лиги.



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Основная борьба между хоккеистами идет за шайбы, забитые в регулярных сезонах, но для начала сравним показатели игроков в плей-офф.



Овечкин / Гретцки



Игры - 147 / 208

Очки - 141 / 382

Голы - 72 / 122

Передачи - 69 / 260

Броски - 637 / 699

Плюс-минус - +5 / +91



Овечкин не сильно отстал от Гретцки по броскам по воротам, но по всем остальным основным показателям прилично уступает канадцу. Гретцки лидирует в списке лучших снайперов плей-офф за всю историю, а Овечкин занимает в нем 17-е место.



Более интересно посмотреть на то, как выглядит статистика хоккеистов в регулярных чемпионатах НХЛ.



Овечкин / Гретцки



Игры - 1347 / 1487

Чтобы догнать Гретцки по количеству матчей в НХЛ Овечкину необходимо еще провести в Лиге минимум два сезона.



Очки - 1485 / 2857

По набранным очкам за карьеру Гретцки в ближайшие годы недосягаем. Идущего на втором месте чеха Яромира Ягра канадец опережает на 936 очков. Овечкин на 16 месте в рейтинге. Из действующих хоккеистов (на конец сезона 2022/2023) лучший показатель имеет игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби - 1502 очка (15 место).



Голы - 822 / 894

В сезоне 2022/2023 Овечкин преодолел отметку в 800 голов и опередил Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю.



Голы в среднем за игру - 0,61 / 0,60

В среднем за матч оба хоккеиста имеют одинаковые показатели.



Голы в большинстве - 292 / 204

Россиянин не только опережает канадца по игре в большинстве, но и уверенно возглавляет этот список. У лучшего из действующих игроков 195 шайб в большинстве (Стивен Стэмкос).



Победные голы - 124 / 91

Овечкин второй по этому показателю, уступая 11 шайб Яромиру Ягру. Гретцки скромно расположился на 21 месте (91 шайба).



Передачи - 663 / 1963

Гретцки - лучший распасовщик НХЛ, опережающий идущего вторым в списке Рона Френсиса на 714 передач. Овечкин скромно занимает 69 место.



Плюс-минус - +67 / +520

И здесь преимущество канадца впечатляет. По показателю полезности Гретцки 4-й, а Овечкин -



Броски - 6225 / 5088

По количеству бросков по воротам Овечкин уже сейчас существенно опережает Гретцки.



Сможет ли Овечкин догнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю? Если позволит здоровье, то сможет. Он уже и так на сегодня лучший по голам в большинстве, по голам на выезде (403), по броскам, второй по победным голам (у лидера Яромира Ягра 135).



Немного о достижениях и индивидуальных призах двух великих хоккеистов. У кого их больше?



Овечкин / Гретцки



Кубок Стэнли - 1 / 4



Приз лучшему снайперу сезона (с 1999 года лидеру вручается приз «Морис Ришар Трофи») - 9 / 5



«Арт Росс Трофи» (приз лучшему игроку по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата) - 1 / 10



«Харт Трофи» (приз самому ценному игроку по итогам «регулярки») - 3 / 9



«Лестер Пирсон Авард» (приз лучшему игроку по мнению хоккеистов) – 0 / 5



«Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли) - 1 / 2



И в заключение приведем таблицу лучших снайперов НХЛ.



100 лучших снайперов за всю историю НХЛ



1. н. Уэйн Гретцки - 894 (1487)

2. н. Александр Овечкин - 822 (1347)

3. н. Горди Хоу - 801 (1767)

4. н. Яромир Ягр - 766 (1733)

5. н. Бретт Халл - 741 (1269)



Все статистические показатели приведены на конец сезона 2022/2023.