Овечкин или Гретцки? Сможет ли лучший российский игрок в НХЛ форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин опередить Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах? Сравниваем карьерные достижения лучшего российского и лучшего канадского снайперов в истории заокеанской лиги.
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Основная борьба между хоккеистами идет за шайбы, забитые в регулярных сезонах, но для начала сравним показатели игроков в плей-офф.
Овечкин / Гретцки
Игры - 147 / 208
Очки - 141 / 382
Голы - 72 / 122
Передачи - 69 / 260
Броски - 637 / 699
Плюс-минус - +5 / +91
Овечкин не сильно отстал от Гретцки по броскам по воротам, но по всем остальным основным показателям прилично уступает канадцу. Гретцки лидирует в списке лучших снайперов плей-офф за всю историю, а Овечкин занимает в нем 17-е место.
Более интересно посмотреть на то, как выглядит статистика хоккеистов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин / Гретцки
Игры - 1347 / 1487
Чтобы догнать Гретцки по количеству матчей в НХЛ Овечкину необходимо еще провести в Лиге минимум два сезона.
Очки - 1485 / 2857
По набранным очкам за карьеру Гретцки в ближайшие годы недосягаем. Идущего на втором месте чеха Яромира Ягра канадец опережает на 936 очков. Овечкин на 16 месте в рейтинге. Из действующих хоккеистов (на конец сезона 2022/2023) лучший показатель имеет игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби - 1502 очка (15 место).
Голы - 822 / 894
В сезоне 2022/2023 Овечкин преодолел отметку в 800 голов и опередил Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю.
Голы в среднем за игру - 0,61 / 0,60
В среднем за матч оба хоккеиста имеют одинаковые показатели.
Голы в большинстве - 292 / 204
Россиянин не только опережает канадца по игре в большинстве, но и уверенно возглавляет этот список. У лучшего из действующих игроков 195 шайб в большинстве (Стивен Стэмкос).
Победные голы - 124 / 91
Овечкин второй по этому показателю, уступая 11 шайб Яромиру Ягру. Гретцки скромно расположился на 21 месте (91 шайба).
Передачи - 663 / 1963
Гретцки - лучший распасовщик НХЛ, опережающий идущего вторым в списке Рона Френсиса на 714 передач. Овечкин скромно занимает 69 место.
Плюс-минус - +67 / +520
И здесь преимущество канадца впечатляет. По показателю полезности Гретцки 4-й, а Овечкин -
Броски - 6225 / 5088
По количеству бросков по воротам Овечкин уже сейчас существенно опережает Гретцки.
Сможет ли Овечкин догнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю? Если позволит здоровье, то сможет. Он уже и так на сегодня лучший по голам в большинстве, по голам на выезде (403), по броскам, второй по победным голам (у лидера Яромира Ягра 135).
Немного о достижениях и индивидуальных призах двух великих хоккеистов. У кого их больше?
Овечкин / Гретцки
Кубок Стэнли - 1 / 4
Приз лучшему снайперу сезона (с 1999 года лидеру вручается приз «Морис Ришар Трофи») - 9 / 5
«Арт Росс Трофи» (приз лучшему игроку по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата) - 1 / 10
«Харт Трофи» (приз самому ценному игроку по итогам «регулярки») - 3 / 9
«Лестер Пирсон Авард» (приз лучшему игроку по мнению хоккеистов) – 0 / 5
«Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли) - 1 / 2
И в заключение приведем таблицу лучших снайперов НХЛ.
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
1. н. Уэйн Гретцки - 894 (1487)
2. н. Александр Овечкин - 822 (1347)
3. н. Горди Хоу - 801 (1767)
4. н. Яромир Ягр - 766 (1733)
5. н. Бретт Халл - 741 (1269)
Все статистические показатели приведены на конец сезона 2022/2023.