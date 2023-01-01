Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ





Во вторник 27 июня 2023 года в Нэшвилле пройдет ежегодная церемония вручения индивидуальных призов по итогам прошедшего сезона в Национальной хоккейной лиге.



Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ. Форвард «Эдмонтона» уже выиграл «Арт Росс Трофи», став лучшим в «регулярке» по ссистеме «гол+пас». Также Макдэвид номинирован на «Харт Трофи» (вручается самому ценному игроку) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по мнению самих хоккеистов).



«Тед Линдсей Эворд» - самый поздний приз из этой тройки наград, учрежден Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) в 1971 году. Кроме Макдэвида обладателями всех трех призов, завоеванных в течение одного сезона, становились Уэйн Гретцки, Мартин Сен-Луи, Яромир Ягр, Марио Лемье, Ги Лефлер, Фил Эспозито, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Кейн, Никита Кучеров и Леон Драйзайтль.



Лето - не только время для отдыха и получения призов. В последнее время среди многих хоккеистов для работы с весом и развития силы и выносливости популярен воркаут, который включает в себя занятия на шведских стенках , турниках, брусьях и других конструкциях.



На сегодняшний день известны обладатели пяти индивидуальных призов. Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид завоевал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона) и первый в своей карьере «Морис Ришар Трофи» (хоккеист, забросивший больше всех шайб в «регулярке»).



Голкиперы «Бостона» Линус Улльмарк и Джереми Свейман получили «Уильям Дженнингс Трофи» как вратарский тандем команды, пропустившей меньше всего голов в регулярном чемпионате. Награду самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи») получил центральный нападающий «Голден Найтс» Жонатан Маршессо.



Однако обладатели наиболее почетных призов станут известны именно 27 июня в Нэшвилле.



Из российских хоккеистов, которые брали индивидуальные награды на протяжении 11 лет подряд, на этот раз приз может получить только голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. За 11 последних сезонов наши хоккеисты взяли 22 индивидуальных приза. Больше всего нарад (9) получил нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. «Везину» брали Сергей Бобровский (2013, 2017), Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022).



Лауреатов «Харт Трофи», «Норрис Трофи», «Колдер Трофи», «Фрэнк Селки Трофи», «Леди Бинг Трофи» и «Билл Мастертон Трофи» выбирают представители прессы - члены Ассоциации журналистов, пишущих о профессиональном хоккее.



Лауреата «Везина Трофи» определяют генеральные менеджеры всех клубов Национальной Хоккейной Лиги.



Лауреат «Тед Линдсей Эворд» определяется голосованием членов ассоциации игроков НХЛ.