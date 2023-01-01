Матчи НХЛ 2023/2024 сегодня, расписание «Вашингтон Кэпиталз»

Регулярный чемпионат 2023/2024 в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября и завершится 19 апреля. Каждая из 32 команд проведет в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате будет сыграно 1312 матчей.
Важные матчи сезона
Первый матч между финалистами последнего Кубка Стэнли состоится 23 декабря. В этот день «Флорида» примет на своем льду «Голден Найтс». Матч в Лас-Вегасе пройдет 5 января.
Первая запланированная игра под открытым небом, в которой примут участие «Эдмонтон» и «Калгари», пройдет 29 октября в Эдмонтоне на арене клуба Канадской Футбольной Лиги.
С 16 по 19 ноября «Детройт», «Торонто», «Миннесота» и «Оттава» сыграют четыре матча в Стокгольме.
1 января в рамках «Зимней классики» «Сиэтл» примет «Вегас» на арене местной бейсбольной команды.
Матчи в рамках «Стадионной серии» состоятся на домашнем стадионе команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» 17 февраля («Нью-Джерси» - «Филадельфия») и 18 февраля («Рейнджерс» - «Айлендерс»).
Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталз»
14.10 02:30 Питтсбург (д)
17.10 02:00 Калгари (д)
19.10 02:00 Оттава (г)
22.10 02:00 Монреаль (г)
25.10 01:00 Торонто (д)
26.10 02:30 Нью-Джерси (г)
28.10 02:00 Миннесота (д)
30.10 00:00 Сан-Хосе (д)
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024
11 октября, среда
00:30 Тампа-Бэй - Нэшвилл
03:00 Питтсбург - Чикаго
05:30 Вегас - Сиэтл
12 октября, четверг
02:00 Торонто - Монреаль
02:00 Каролина - Оттава
02:30 Бостон - Чикаго
05:00 Ванкувер - Эдмонтон
05:00 Лос-Анджелес - Колорадо
05:00 Калгари - Виннипег
13 октября, пятница
02:00 Баффало - Рейнджерс
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Миннесота - Флорида
03:00 Нэшвилл - Сиэтл
03:00 Даллас - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Вегас
14 октября, суббота
02:00 Нью-Джерси - Аризона
02:30 Вашингтон - Питтсбург
20:00 Оттава - Филадельфия
23:00 Виннипег - Флорида
15 октября, воскресенье
02:00 Монреаль - Чикаго
02:00 Питтсбург - Калгари
02:00 Торонто - Миннесота
02:00 Коламбус - Рейнджерс
02:00 Бостон - Нэшвилл
02:00 Детройт - Тампа-Бэй
02:30 Айлендерс - Баффало
03:00 Сент-Луис - Сиэтл
05:00 Сан-Хосе - Колорадо
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Вегас - Анахайм
05:30 Лос-Анджелес - Каролина
Время начала матчей НХЛ - московское.