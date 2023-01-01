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Матчи НХЛ 2023/2024 сегодня, расписание «Вашингтон Кэпиталз»



НХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат 2023/2024 в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября и завершится 19 апреля. Каждая из 32 команд проведет в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате будет сыграно 1312 матчей.

Важные матчи сезона

Первый матч между финалистами последнего Кубка Стэнли состоится 23 декабря. В этот день «Флорида» примет на своем льду «Голден Найтс». Матч в Лас-Вегасе пройдет 5 января.

Первая запланированная игра под открытым небом, в которой примут участие «Эдмонтон» и «Калгари», пройдет 29 октября в Эдмонтоне на арене клуба Канадской Футбольной Лиги.

С 16 по 19 ноября «Детройт», «Торонто», «Миннесота» и «Оттава» сыграют четыре матча в Стокгольме.

1 января в рамках «Зимней классики» «Сиэтл» примет «Вегас» на арене местной бейсбольной команды.

Матчи в рамках «Стадионной серии» состоятся на домашнем стадионе команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» 17 февраля («Нью-Джерси» - «Филадельфия») и 18 февраля («Рейнджерс» - «Айлендерс»).

Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталз»

14.10 02:30 Питтсбург (д)
17.10 02:00 Калгари (д)
19.10 02:00 Оттава (г)
22.10 02:00 Монреаль (г)
25.10 01:00 Торонто (д)
26.10 02:30 Нью-Джерси (г)
28.10 02:00 Миннесота (д)
30.10 00:00 Сан-Хосе (д)

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024


11 октября, среда

00:30 Тампа-Бэй - Нэшвилл
03:00 Питтсбург - Чикаго
05:30 Вегас - Сиэтл

12 октября, четверг

02:00 Торонто - Монреаль
02:00 Каролина - Оттава
02:30 Бостон - Чикаго
05:00 Ванкувер - Эдмонтон
05:00 Лос-Анджелес - Колорадо
05:00 Калгари - Виннипег

13 октября, пятница

02:00 Баффало - Рейнджерс
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Миннесота - Флорида
03:00 Нэшвилл - Сиэтл
03:00 Даллас - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Вегас

14 октября, суббота

02:00 Нью-Джерси - Аризона
02:30 Вашингтон - Питтсбург
20:00 Оттава - Филадельфия
23:00 Виннипег - Флорида

15 октября, воскресенье

02:00 Монреаль - Чикаго
02:00 Питтсбург - Калгари
02:00 Торонто - Миннесота
02:00 Коламбус - Рейнджерс
02:00 Бостон - Нэшвилл
02:00 Детройт - Тампа-Бэй
02:30 Айлендерс - Баффало
03:00 Сент-Луис - Сиэтл
05:00 Сан-Хосе - Колорадо
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Вегас - Анахайм
05:30 Лос-Анджелес - Каролина


Время начала матчей НХЛ - московское.









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