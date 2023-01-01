Расписание матчей НХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть онлайн трансляции

Регулярный чемпионат 2023/2024 в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября и завершится 19 апреля. Каждая из 32 команд проведет в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате будет сыграно 1312 матчей.
Плей-офф начнется 19 апреля и завершится финальной серией в июне 2024 года.
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Официально в России не показывают матчи НХЛ. Бесплатные трансляции доступны в группах ВКонтакте: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024
11 октября, среда
00:30 Тампа-Бэй - Нэшвилл
03:00 Питтсбург - Чикаго
05:30 Вегас - Сиэтл
12 октября, четверг
02:00 Торонто - Монреаль
02:00 Каролина - Оттава
02:30 Бостон - Чикаго
05:00 Ванкувер - Эдмонтон
05:00 Лос-Анджелес - Колорадо
05:00 Калгари - Виннипег
13 октября, пятница
02:00 Баффало - Рейнджерс
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Миннесота - Флорида
03:00 Нэшвилл - Сиэтл
03:00 Даллас - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Вегас
14 октября, суббота
02:00 Вашингтон - Питтсбург
02:00 Нью-Джерси - Аризона
20:00 Оттава - Филадельфия
23:00 Виннипег - Флорида
15 октября, воскресенье
02:00 Монреаль - Чикаго
02:00 Питтсбург - Калгари
02:00 Торонто - Миннесота
02:00 Коламбус - Рейнджерс
02:00 Бостон - Нэшвилл
02:00 Детройт - Тампа-Бэй
02:30 Айлендерс - Баффало
03:00 Сент-Луис - Сиэтл
05:00 Сан-Хосе - Колорадо
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Вегас - Анахайм
05:30 Лос-Анджелес - Каролина
Время начала матчей НХЛ - московское.