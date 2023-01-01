Расписание матчей НХЛ 2023/2024 на сегодня, когда играет «Вашингтон» Овечкина







Регулярный чемпионат 2023/2024 в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября и завершится 19 апреля. Каждая из 32 команд проведет в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате будет сыграно 1312 матчей.



Важные матчи сезона



Первый матч между финалистами последнего Кубка Стэнли состоится 23 декабря. В этот день «Флорида» примет на своем льду «Голден Найтс». Матч в Лас-Вегасе пройдет 5 января.



Первая запланированная игра под открытым небом, в которой примут участие «Эдмонтон» и «Калгари», пройдет 29 октября в Эдмонтоне на арене клуба Канадской Футбольной Лиги.



С 16 по 19 ноября «Детройт», «Торонто», «Миннесота» и «Оттава» сыграют четыре матча в Стокгольме.



1 января в рамках «Зимней классики» «Сиэтл» примет «Вегас» на арене местной бейсбольной команды.



Матчи в рамках «Стадионной серии» состоятся на домашнем стадионе команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» 17 февраля («Нью-Джерси» - «Филадельфия») и 18 февраля («Рейнджерс» - «Айлендерс»).



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024

11 октября, среда



00:30 Тампа-Бэй - Нэшвилл

03:00 Питтсбург - Чикаго

05:30 Вегас - Сиэтл



12 октября, четверг



02:00 Торонто - Монреаль

02:00 Каролина - Оттава

02:30 Бостон - Чикаго

05:00 Ванкувер - Эдмонтон

05:00 Лос-Анджелес - Колорадо

05:00 Калгари - Виннипег



13 октября, пятница



02:00 Баффало - Рейнджерс

02:00 Нью-Джерси - Детройт

02:00 Коламбус - Филадельфия

03:00 Миннесота - Флорида

03:00 Нэшвилл - Сиэтл

03:00 Даллас - Сент-Луис

05:30 Сан-Хосе - Вегас



14 октября, суббота



02:00 Вашингтон - Питтсбург

02:00 Нью-Джерси - Аризона

20:00 Оттава - Филадельфия

23:00 Виннипег - Флорида



15 октября, воскресенье



02:00 Монреаль - Чикаго

02:00 Питтсбург - Калгари

02:00 Торонто - Миннесота

02:00 Коламбус - Рейнджерс

02:00 Бостон - Нэшвилл

02:00 Детройт - Тампа-Бэй

02:30 Айлендерс - Баффало

03:00 Сент-Луис - Сиэтл

05:00 Сан-Хосе - Колорадо

05:00 Эдмонтон - Ванкувер

05:00 Вегас - Анахайм

05:30 Лос-Анджелес - Каролина

Время начала матчей НХЛ - московское.



















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