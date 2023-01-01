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Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024



НХЛ 2023 2024

В регулярном чемпионате НХЛ 2023/2024 каждая команда проведет по 82 игры. Лучшие команды Национальной хоккейной лиги по окончании «регулярки» продолжат борьбу за Кубок Стэнли.

Важные матчи сезона

Первый матч между финалистами последнего Кубка Стэнли состоится 23 декабря. В этот день «Флорида» примет на своем льду «Голден Найтс». Матч в Лас-Вегасе пройдет 5 января.

Первая запланированная игра под открытым небом, в которой примут участие «Эдмонтон» и «Калгари», пройдет 29 октября в Эдмонтоне на арене клуба Канадской Футбольной Лиги.

С 16 по 19 ноября «Детройт», «Торонто», «Миннесота» и «Оттава» сыграют четыре матча в Стокгольме.

1 января в рамках «Зимней классики» «Сиэтл» примет «Вегас» на арене местной бейсбольной команды.

Матчи в рамках «Стадионной серии» состоятся на домашнем стадионе команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» 17 февраля («Нью-Джерси» - «Филадельфия») и 18 февраля («Рейнджерс» - «Айлендерс»).

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024


12 октября, четверг

02:00 Торонто - Монреаль
02:00 Каролина - Оттава
02:30 Бостон - Чикаго
05:00 Ванкувер - Эдмонтон
05:00 Лос-Анджелес - Колорадо
05:00 Калгари - Виннипег

13 октября, пятница

02:00 Баффало - Рейнджерс
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Миннесота - Флорида
03:00 Нэшвилл - Сиэтл
03:00 Даллас - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Вегас

14 октября, суббота

02:00 Нью-Джерси - Аризона
02:30 Вашингтон - Питтсбург
20:00 Оттава - Филадельфия
23:00 Виннипег - Флорида

15 октября, воскресенье

02:00 Монреаль - Чикаго
02:00 Питтсбург - Калгари
02:00 Торонто - Миннесота
02:00 Коламбус - Рейнджерс
02:00 Бостон - Нэшвилл
02:00 Детройт - Тампа-Бэй
02:30 Айлендерс - Баффало
03:00 Сент-Луис - Сиэтл
05:00 Сан-Хосе - Колорадо
05:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Вегас - Анахайм
05:30 Лос-Анджелес - Каролина


Время начала матчей НХЛ - московское.









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