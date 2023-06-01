Самые результативные хоккеисты в истории НХЛ по странам





В 2019 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским хоккеистом за всю историю НХЛ. На сегодняшний день (начало сезона 2023/2024) на счету хоккеиста стало 1485 очков.



Несколько лет назад считалось, что Майк Модано является самым результативным американцем. Но сейчас на первое место официальный сайт НХЛ ставит Бретта Халла - участника Кубков Канады, Кубков мира, двух Олимпиад и чемпионатов мира в составе американской сборной. Все дело в том, что Халл, хотя и выступал на протяжении своей карьеры за сборную США, но родился в Канаде, в городе Беллевиль (провинция Онтарио). Однако стоит учитывать, что мать у Бретта - американка.



Другая ситуация с известным канадцем Станиславом «Стэном» Микитой, который родился в 1940 году в Словакии. В Канаду он переехал в возрасте 8 лет, поэтому по праву считается словаком.



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Ниже представлены самые результативные хоккеисты НХЛ, представляющие семь ведущих хоккейных держав.



Россия



Первое место в списке самых результативных российских игроков в НХЛ занимает капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету форварда 1485 набранных очков. Следом в списке расположился Евгений Малкин (1229 очков), на третьем месте - Сергей Федоров, в активе которого 1179 результативных баллов.



Канада



Уэйн Гретцки не только самый результативный канадец за всю историю Лиги, но и лучший по очкам во всей НХЛ - 2857 очков. Марк Мессье, лучшие годы которого прошли в «Эдмонтоне», набрал за долгую карьеру 1887 очков. Легенда «Детройта» Горди Хоу набрал за 26 сезонов 1850 очков.



США



Самый результативный американец в НХЛ - Бретт Халл. Сын не менее известного хокееиста Бобби Халла набрал 1391 очков. Центральный нападающий Майк Модано, лучшие годы которого прошли в «Далласе» набрал 1374 очков. Патрик Кейн три раза выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго» и в минувшем сезоне сместил с третьего места защитника Фила Хаусли.



Финляндия



«Финская вспышка» Теему Селянне занимает первое место среди финских хоккеистов по количеству очков в регулярных чемпионатах (1457). В активе Яри Курри, партнера Гретцки и Мессье по «Эдмонтону», 1398 баллов. Третье место по набранным очкам среди финских хоккеистов в истории НХЛ занимает Саку Койву - 832 очка.



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Швеция



Тройка самых результативных шведских игроков в НХЛ - нападающие Матс Сундин (1349), Даниэль Альфредссон (1157) и защитник Никлас Лидстрем (1142).



Чехия



Яромир Ягр уступает по результативности за всю историю заокеанской лиги только Гретцки - 1921 очков. Патрик Элиаш провел 20 сезонов в составе «Нью-Джерси Девилз» и набрал 1025 очков. В активе Милана Хейдука 1025 результативных баллов.



Словакия



Стэн Микита (1467), Петер Штястны (1239) и Мариан Хосса (1134) - самые результативные словацкие игроки в истории НХЛ.