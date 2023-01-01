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50 лучших игроков НХЛ 2023 года по версии The Hockey News



Коннор Макдэвид

Канадское издание The Hockey News в своем ежегоднике составило традиционный список 50-ти лучших игроков НХЛ перед сезоном 2023/2024.

В списке представлены 7 российских хоккеистов: Андрей Василевский (10-е место, «Тампа-Бэй»), Никита Кучеров (22-е место, «Тампа-Бэй»), Кирилл Капризов (23-е место, «Миннесота»), Александр Овечкин (26-е место, «Вашингтон»), Игорь Шестеркин (29-е место, «Рейнджерс»), Илья Сорокин (30-е место, «Айлендерс»), Артемий Панарин (39-е место, «Рейнджерс»).

1. Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»)
Ни один хоккеист в НХЛ не набирал столько очков в «регулярке» (153) со времен Марио Лемье, который в сезоне 1995/1996 набрал 161 результативный балл. Макдэвид стал самым ценным хоккеистом по мнению журналистов и игроков Лиги, лучшим бомбардиром и снайпером сезона.

2. Кейл Макар (защитник, «Колорадо»)
Травмы помешали Макару провести полный сезон, но хоккеист при этом попал в десятку самых результативных защитников и стал одним из номинантов на «Норрис Трофи».

3. Леон Драйзайтль (нападающий, «Эдмонтон»)
Еще совсем недавно 128 очков Драйзайтля почти наверняка гарантировали бы ему получение «Харт Трофи». Если бы в это же время не играл Макдэвид.

4. Натан Маккиннон (нападающий, «Колорадо»)
Маккиннон сыграл только в 71 матче, но стал лучшим в команде по очкам и результативным передачам.

5. Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»)
Ведущий игрок канадской команды, много времени уделяющий оборонительным действиям. «Торонто» наконец то преодолел первый раунд Кубка Стэнли и в этом большая заслуга Мэттьюса.

6. Давид Пастрняк (правый нападающий, «Бостон»)
27-летний чех стал третьим в списке лучших бомбардиров сезона (113 очков) и уступил только Коннор Макдэвид в гонке снайперов (61 шайба). Плюс Пастрняк был номинирован на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

7. Мэттью Ткачук (нападающий, «Флорида»)
Ткачук перешел во «Флориду» летом прошлого года и стал лучшим в команде по основным показателям. И довел новую команду до финала Кубка Стэнли.

8. Адам Фокс (защитник, «Рейнджерс»)
Фокс вошел в первую символическую сборную по итогам сезона и стал одним из трех номинантов на «Норрис Трофи». Лучшим защитником хоккеист уже становился в 2021 году.

9. Джек Хьюз (нападающий, «Нью-Джерси»)
Первый номер драфта 2019 года провел самый результативный сезон, стал первой звездой января и получил номинацию на «Леди Бинг Трофи».

10. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»)
«Тампа-Бэй» проиграла в первом раунде плей-офф, но в этом вина не только Василевского. К тому же стоит вратарю дать передышку после трех подряд выходов в финал Кубка Стэнли.

11. Джейсон Робертсон («Даллас»), 12. Сидни Кросби («Питтсбург»), 13. Роопе Хинтц («Даллас»), 14. Марк Стоун («Вегас»), 15. Джек Айкел («Вегас»), 16. Миро Хейсканен («Даллас»), 17. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), 18. Митч Мартер («Торонто»), 19. Микко Райтмнен («Колорадо»), 20. Чарли Макэвой («Бостон»).

21. Линус Улльмарк («Бостон»), 22. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), 23. Кирилл Капризов («Миннесота»), 24. Элиас Петтерссон («Ванкувер»), 25. Эрик Карлссон («Питтсбург»), 26. Александр Овечкин («Вашингтон»), 27. Александр Барков («Флорида»), 28. Тейдж Томпсон («Баффало»), 29. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), 30. Илья Сорокин («Айлендерс»).

31. Коннор Хеллибак («Виннипег»), 32. Себастьян Ахо («Каролина»), 33. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), 34. Джейккоб Слэвин («Каролина»), 35. Расмус Далин («Баффало»), 36. Брэд Маршан («Бостон»), 37. Брэди Ткачук («Оттава»), 38. Нико Хишир («Нью-Джерси»), 39. Артемий Панарин («Рейнджерс»), 40. Хампус Линдхольм («Бостон»).

41. Джош Моррисси («Виннипег»), 42. Анже Копитар («Лос-Анджелес»), 43. Тим Штюцле («Оттава»), 44. Джейк Эттингер («Даллас»), 45. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»), 46. Куинн Хьюз («Ванкувер»), 47. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), 48. Юусе Сарос («Нэшвилл»), 49. Мика Зибанежад («Рейнджерс»), 50. Роман Йоси («Нэшвилл»).









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