Обладатели Кубка Стэнли

|2021 Тампа-Бэй (3*) - Монреаль 4-1
|2020 Тампа-Бэй (2) - Даллас Старз 4-2
|2019 Сент-Луис (1) - Бостон 4-3
|2018 Вашингтон (1) - Вегас 4-1
|2017 Питтсбург (5) - Нэшвилл 4-2
|2016 Питтсбург (4) - Сан-Хосе 4-2
|2015 Чикаго (6) - Тампа-Бэй 4-2
|2014 Лос-Анджелес (2) - Рейнджерс 4-1
|2013 Чикаго (5) - Бостон 4-2
|2012 Лос-Анджелес (1) - Нью-Джерси 4-2
|2011 Бостон (6) - Ванкувер 4-3
|2010 Чикаго (4) - Филадельфия 4-2
|2009 Питтсбург (3) - Детройт 4-3
|2008 Детройт (11) - Питтсбург 4-2
|2007 Анахайм (1) - Оттава 4-2
|2006 Каролина (1) - Эдмонтон 4-3
|2005 Обладатель не был определен из-за локаута
|2004 Тампа-Бэй (1) - Калгари 4:3
|2003 Нью-Джерси (3) - Анахайм 4-3
|2002 Детройт (10) - Каролина 4-1
|2001 Колорадо (2) - Нью-Джерси 4-3
|2000 Нью-Джерси (2) - Даллас 4-2
|1999 Даллас Старз (1) - Баффало 4-2
|1998 Детройт (9) - Вашингтон 4-0
|1997 Детройт (8) - Филадельфия 4-0
|1996 Колорадо (1) - Флорида 4-0
|1995 Нью-Джерси (1) - Детройт 4-0
|1994 Рейнджерс (4) - Ванкувер 4-3
|1993 Монреаль (24) - Лос-Анджелес 4-1
|1992 Питтсбург (2) - Чикаго 4-0
|1991 Питтсбург (1) - Миннесота 4-2
|1990 Эдмонтон (5) - Бостон 4-2
|1989 Калгари (1) - Монреаль 4-2
|1988 Эдмонтон (4) - Бостон 4-0
|1987 Эдмонтон (3) - Филадельфия 4-3
|1986 Монреаль (23) - Калгари 4:1
|1985 Эдмонтон (2) - Филадельфия 4-1
|1984 Эдмонтон (1) - Айлендерс 4-1
|1983 Айлендерс (4) - Эдмонтон 4-0
|1982 Айлендерс (3) - Ванкувер 4-0
|1981 Айлендерс (2) - Миннесота 4-1
|1980 Айлендерс (1) - Филадельфия
|1979 Монреаль (22) - Рейнджерс 4-1
|1978 Монреаль (21) - Бостон 4-2
|1977 Монреаль (20) - Бостон 4-0
|1976 Монреаль (19) - Филадельфия 4-0
|1975 Филадельфия (2) - Баффало 4-2
|1974 Филадельфия (1) - Бостон 4-2
|1973 Монреаль (18) - Чикаго 4-2
|1972 Бостон (5) - Рейнджерс 4-2
|1971 Монреаль (17) - Чикаго 4-3
|1970 Бостон (4) - Сент-Луис 4-0
|1969 Монреаль (16) - Сент-Луис 4-0
|1968 Монреаль (15) - Сент-Луис 4-0
|1967 Торонто (13) - Монреаль 4-2
|1966 Монреаль (14) - Детройт 4-2
|1965 Монреаль (13) - Чикаго 4-3
|1964 Торонто (12) - Детройт 4-3
|1963 Торонто (11) - Детройт 4-1
|1962 Торонто (10) - Чикаго 4-2
|1961 Чикаго (3) - Детройт 4-2
|1960 Монреаль (12) - Торонто 4-0
|1959 Монреаль (11) - Торонто 4-1
|1958 Монреаль (10) - Бостон 4-2
|1957 Монреаль (9) - Бостон 4-1
|1956 Монреаль (8) - Детройт 4-1
|1955 Детройт (7) - Монреаль 4-3
|1954 Детройт (6) - Монреаль 4-3
|1953 Монреаль (7) - Бостон 4-1
|1952 Детройт (5) - Монреаль 4-0
|1951 Торонто (9) - Монреаль 4-1
|1950 Детройт (4) - Рейнджерс 4-3
|1949 Торонто (8) - Детройт 4-0
|1948 Торонто (7) - Детройт 4-0
|1947 Торонто (6) - Монреаль 4-2
|1946 Монреаль (6) - Бостон 4-1
|1945 Торонто (5) - Детройт 4-3
|1944 Монреаль (5) - Чикаго 4-0
|1943 Детройт (3) - Бостон 4-0
|1942 Торонто (4) - Детройт 4-3
|1941 Бостон (3) - Детройт 4-0
|1940 Рейнджерс (3) - Торонто 4-2
|1939 Бостон (2) - Торонто 4-1
|1938 Чикаго (2) - Торонто 3-1
|1937 Детройт (2) - Рейнджерс 3-2
|1936 Детройт (1) - Торонто 3-1
|1935 Монреаль Мэрунз (2) - Торонто 3-0
|1934 Чикаго (1) - Детройт 3-1
|1933 Рейнджерс (2) - Торонто 3-1
|1932 Торонто (3) - Рейнджерс 3-0
|1931 Монреаль (4) - Чикаго 3-2
|1930 Монреаль (3) - Бостон 2-0
|1929 Бостон (1) - Рейнджерс 2-0
|1928 Рейнджерс (1) - Монреаль Мэрунз 3-2
|1927 Оттава (6) - Бостон 2-0
|1926 Монреаль Мэрунз (1) - Виктория Кугарс 3-1
|1925 Виктория Кугарс (1) - Монреаль 3-1
|1924 Монреаль (2) - Калгари Тайгерз 2-0
|1923 Оттава (5) - Эдмонтон Эскимос 2-0
|1922 Торонто (2) - Ванкувер Миллионерс 3-2
|1921 Оттава (4) - Ванкувер Миллионерс 3-2
|1920 Оттава (3) - Сиэттл Метрополитенс 3-2
|1919 Кубок не вручался
|1918 Торонто (1) - Ванкувер Миллионерс 3-2