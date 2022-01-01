Обладатели Кубка Стэнли





Кубок Стэнли ведет свою историю с 1893 года. Сер Фредерик Артур, лорд Стэнли, приобрел Кубок за 10 гиней для вручения лучшей канадской хоккейной команде. С 1927 года Кубок вручает Национальная хоккейная лига (НХЛ).



За всю историю Национальной хоккейной лиги наибольшее количество раз обладателями Кубка Стэнли становились «Монреаль Канадиенс» (24 раза), «Торонто Мэйпл Лифс» (13) и «Детройт Ред Уингз» (11), «Бостон Брюинз» (6) и «Чикаго Блэкхокс» (6).



Список обладателей Кубка Стэнли по годам





2021 Тампа-Бэй (3*) - Монреаль 4-1 2020 Тампа-Бэй (2) - Даллас Старз 4-2 2019 Сент-Луис (1) - Бостон 4-3 2018 Вашингтон (1) - Вегас 4-1 2017 Питтсбург (5) - Нэшвилл 4-2 2016 Питтсбург (4) - Сан-Хосе 4-2 2015 Чикаго (6) - Тампа-Бэй 4-2 2014 Лос-Анджелес (2) - Рейнджерс 4-1 2013 Чикаго (5) - Бостон 4-2 2012 Лос-Анджелес (1) - Нью-Джерси 4-2 2011 Бостон (6) - Ванкувер 4-3 2010 Чикаго (4) - Филадельфия 4-2 2009 Питтсбург (3) - Детройт 4-3 2008 Детройт (11) - Питтсбург 4-2 2007 Анахайм (1) - Оттава 4-2 2006 Каролина (1) - Эдмонтон 4-3 2005 Обладатель не был определен из-за локаута 2004 Тампа-Бэй (1) - Калгари 4:3 2003 Нью-Джерси (3) - Анахайм 4-3 2002 Детройт (10) - Каролина 4-1 2001 Колорадо (2) - Нью-Джерси 4-3 2000 Нью-Джерси (2) - Даллас 4-2 1999 Даллас Старз (1) - Баффало 4-2 1998 Детройт (9) - Вашингтон 4-0 1997 Детройт (8) - Филадельфия 4-0 1996 Колорадо (1) - Флорида 4-0 1995 Нью-Джерси (1) - Детройт 4-0 1994 Рейнджерс (4) - Ванкувер 4-3 1993 Монреаль (24) - Лос-Анджелес 4-1 1992 Питтсбург (2) - Чикаго 4-0 1991 Питтсбург (1) - Миннесота 4-2 1990 Эдмонтон (5) - Бостон 4-2 1989 Калгари (1) - Монреаль 4-2 1988 Эдмонтон (4) - Бостон 4-0 1987 Эдмонтон (3) - Филадельфия 4-3 1986 Монреаль (23) - Калгари 4:1 1985 Эдмонтон (2) - Филадельфия 4-1 1984 Эдмонтон (1) - Айлендерс 4-1 1983 Айлендерс (4) - Эдмонтон 4-0 1982 Айлендерс (3) - Ванкувер 4-0 1981 Айлендерс (2) - Миннесота 4-1 1980 Айлендерс (1) - Филадельфия 1979 Монреаль (22) - Рейнджерс 4-1 1978 Монреаль (21) - Бостон 4-2 1977 Монреаль (20) - Бостон 4-0 1976 Монреаль (19) - Филадельфия 4-0 1975 Филадельфия (2) - Баффало 4-2 1974 Филадельфия (1) - Бостон 4-2 1973 Монреаль (18) - Чикаго 4-2 1972 Бостон (5) - Рейнджерс 4-2 1971 Монреаль (17) - Чикаго 4-3 1970 Бостон (4) - Сент-Луис 4-0 1969 Монреаль (16) - Сент-Луис 4-0 1968 Монреаль (15) - Сент-Луис 4-0 1967 Торонто (13) - Монреаль 4-2 1966 Монреаль (14) - Детройт 4-2 1965 Монреаль (13) - Чикаго 4-3 1964 Торонто (12) - Детройт 4-3 1963 Торонто (11) - Детройт 4-1 1962 Торонто (10) - Чикаго 4-2 1961 Чикаго (3) - Детройт 4-2 1960 Монреаль (12) - Торонто 4-0 1959 Монреаль (11) - Торонто 4-1 1958 Монреаль (10) - Бостон 4-2 1957 Монреаль (9) - Бостон 4-1 1956 Монреаль (8) - Детройт 4-1 1955 Детройт (7) - Монреаль 4-3 1954 Детройт (6) - Монреаль 4-3 1953 Монреаль (7) - Бостон 4-1 1952 Детройт (5) - Монреаль 4-0 1951 Торонто (9) - Монреаль 4-1 1950 Детройт (4) - Рейнджерс 4-3 1949 Торонто (8) - Детройт 4-0 1948 Торонто (7) - Детройт 4-0 1947 Торонто (6) - Монреаль 4-2 1946 Монреаль (6) - Бостон 4-1 1945 Торонто (5) - Детройт 4-3 1944 Монреаль (5) - Чикаго 4-0 1943 Детройт (3) - Бостон 4-0 1942 Торонто (4) - Детройт 4-3 1941 Бостон (3) - Детройт 4-0 1940 Рейнджерс (3) - Торонто 4-2 1939 Бостон (2) - Торонто 4-1 1938 Чикаго (2) - Торонто 3-1 1937 Детройт (2) - Рейнджерс 3-2 1936 Детройт (1) - Торонто 3-1 1935 Монреаль Мэрунз (2) - Торонто 3-0 1934 Чикаго (1) - Детройт 3-1 1933 Рейнджерс (2) - Торонто 3-1 1932 Торонто (3) - Рейнджерс 3-0 1931 Монреаль (4) - Чикаго 3-2 1930 Монреаль (3) - Бостон 2-0 1929 Бостон (1) - Рейнджерс 2-0 1928 Рейнджерс (1) - Монреаль Мэрунз 3-2 1927 Оттава (6) - Бостон 2-0 1926 Монреаль Мэрунз (1) - Виктория Кугарс 3-1 1925 Виктория Кугарс (1) - Монреаль 3-1 1924 Монреаль (2) - Калгари Тайгерз 2-0 1923 Оттава (5) - Эдмонтон Эскимос 2-0 1922 Торонто (2) - Ванкувер Миллионерс 3-2 1921 Оттава (4) - Ванкувер Миллионерс 3-2 1920 Оттава (3) - Сиэттл Метрополитенс 3-2 1919 Кубок не вручался 1918 Торонто (1) - Ванкувер Миллионерс 3-2

Приведены обладатели Кубка Стэнли с момента образования НХЛ.

* - количество завоеванных Кубков Стэнли.











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