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Олимпийские чемпионы по хоккею


Чемпионы Олимпийских игр по хоккею

Сборная СССР/СНГ/России за время участия в турнирах по хоккею в рамках Зимних Олимпийских игр 9 раз становилась чемпионом (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018), 2 раза (1980, 1998) - серебряным призером и 2 раза (1960, 2002) - бронзовым.

Олимпийскими чемпионами по хоккею становились представители шести стран - СССР/СНГ/Россия (9), Канада (9), США (2), Швеция (2), Чехия (1) и Великобритания (1).

С 1998 по 2014 годы в Олимпиадах принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги.




2018
Победитель: Россия (9)
Призеры: Германия, Канада
Место проведения: Пхёнчхан (Южная Корея)
2014
Победитель: Канада (9)
Призеры: Швеция, Финляндия
Место проведения: Сочи (Россия)
2010
Победитель: Канада (8)
Призеры: США, Финляндия
Место проведения: Ванкувер (Канада)
2006
Победитель: Швеция (2)
Призеры: Финляндия, Чехия
Место проведения: Турин (Италия)
2002
Победитель: Канада (7)
Призеры: США, Россия
Место проведения: Солт-Лейк-Сити (США)
1998
Победитель: Чехия (1)
Призеры: Россия, Финляндия
Место проведения: Нагано (Япония)
1994
Победитель: Швеция (1)
Призеры: Канада, Финляндия
Место проведения: Лиллехаммер (Норвегия)
1992
Победитель: СНГ (8)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Альбервилль (Франция)
1988
Победитель: СССР (7)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Калгари (Канада)
1984
Победитель: СССР (6)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Сараево (Югославия)
1980
Победитель: США (2)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Лейк-Плэсид (США)
1976
Победитель: СССР (5)
Призеры: Чехословакия, ФРГ
Место проведения: Инсбрук (Австрия)
1972
Победитель: СССР (4)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Саппоро (Япония)
1968
Победитель: СССР (3)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Гренобль (Франция)
1964
Победитель: СССР (2)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Инсбрук (Австрия)
1960
Победитель: США (1)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Скво-Вэлли (США)
1956
Победитель: СССР (1)
Призеры: США, Канада
Место проведения: Кортина д’Ампеццо (Италия)
1952
Победитель: Канада (6)
Призеры: США, Швеция
Место проведения: Осло (Норвегия)
1948
Победитель: Канада (5)
Призеры: Чехословакия, Швейцария
Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария)
1936
Победитель: Великобритания (1)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Гармиш - Партенкирхен (Германия)
1932
Победитель: Канада (4)
Призеры: США, Германия
Место проведения: Лейк-Плэсид (США)
1928
Победитель: Канада (3)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария)
1924
Победитель: Канада (2)
Призеры: США, Великобритания
Место проведения: Шамони (Франция)
1920*
Победитель: Канада (1)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Антверпен (Бельгия)


* - Олимпийский турнир по хоккею с шайбой 1920 года был частью летних Олимпийских игр в Антверпене.

Общий медальный зачет

Команда З С Б  
Канада 9 4 3 16
СССР/СНГ/Россия 9 2 2 13
США 2 8 1 11
Швеция 2 3 4 9
Чехословакия/Чехия 1 4 5 10
Великобритания 1 0 1 2
Финляндия 0 2 4 6
Германия/ФРГ 0 1 2 3
Швейцария 0 0 2 2






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