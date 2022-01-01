Олимпийские чемпионы по хоккею





Сборная СССР/СНГ/России за время участия в турнирах по хоккею в рамках Зимних Олимпийских игр 9 раз становилась чемпионом (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018), 2 раза (1980, 1998) - серебряным призером и 2 раза (1960, 2002) - бронзовым.



Олимпийскими чемпионами по хоккею становились представители шести стран - СССР/СНГ/Россия (9), Канада (9), США (2), Швеция (2), Чехия (1) и Великобритания (1).



С 1998 по 2014 годы в Олимпиадах принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги.











2018

Победитель: Россия (9)

Призеры: Германия, Канада

Место проведения: Пхёнчхан (Южная Корея) 2014

Победитель: Канада (9)

Призеры: Швеция, Финляндия

Место проведения: Сочи (Россия) 2010

Победитель: Канада (8)

Призеры: США, Финляндия

Место проведения: Ванкувер (Канада) 2006

Победитель: Швеция (2)

Призеры: Финляндия, Чехия

Место проведения: Турин (Италия) 2002

Победитель: Канада (7)

Призеры: США, Россия

Место проведения: Солт-Лейк-Сити (США) 1998

Победитель: Чехия (1)

Призеры: Россия, Финляндия

Место проведения: Нагано (Япония) 1994

Победитель: Швеция (1)

Призеры: Канада, Финляндия

Место проведения: Лиллехаммер (Норвегия) 1992

Победитель: СНГ (8)

Призеры: Канада, Чехословакия

Место проведения: Альбервилль (Франция) 1988

Победитель: СССР (7)

Призеры: Финляндия, Швеция

Место проведения: Калгари (Канада) 1984

Победитель: СССР (6)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: Сараево (Югославия) 1980

Победитель: США (2)

Призеры: СССР, Швеция

Место проведения: Лейк-Плэсид (США) 1976

Победитель: СССР (5)

Призеры: Чехословакия, ФРГ

Место проведения: Инсбрук (Австрия) 1972

Победитель: СССР (4)

Призеры: США, Чехословакия

Место проведения: Саппоро (Япония) 1968

Победитель: СССР (3)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: Гренобль (Франция) 1964

Победитель: СССР (2)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Инсбрук (Австрия) 1960

Победитель: США (1)

Призеры: Канада, СССР

Место проведения: Скво-Вэлли (США) 1956

Победитель: СССР (1)

Призеры: США, Канада

Место проведения: Кортина д’Ампеццо (Италия) 1952

Победитель: Канада (6)

Призеры: США, Швеция

Место проведения: Осло (Норвегия) 1948

Победитель: Канада (5)

Призеры: Чехословакия, Швейцария

Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария) 1936

Победитель: Великобритания (1)

Призеры: Канада, США

Место проведения: Гармиш - Партенкирхен (Германия) 1932

Победитель: Канада (4)

Призеры: США, Германия

Место проведения: Лейк-Плэсид (США) 1928

Победитель: Канада (3)

Призеры: Швеция, Швейцария

Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария) 1924

Победитель: Канада (2)

Призеры: США, Великобритания

Место проведения: Шамони (Франция) 1920*

Победитель: Канада (1)

Призеры: США, Чехословакия

Место проведения: Антверпен (Бельгия)



* - Олимпийский турнир по хоккею с шайбой 1920 года был частью летних Олимпийских игр в Антверпене.



Общий медальный зачет



