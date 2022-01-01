Олимпийские чемпионы по хоккею

Сборная СССР/СНГ/России за время участия в турнирах по хоккею в рамках Зимних Олимпийских игр 9 раз становилась чемпионом (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018), 2 раза (1980, 1998) - серебряным призером и 2 раза (1960, 2002) - бронзовым.
Олимпийскими чемпионами по хоккею становились представители шести стран - СССР/СНГ/Россия (9), Канада (9), США (2), Швеция (2), Чехия (1) и Великобритания (1).
С 1998 по 2014 годы в Олимпиадах принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги.
|2018
Победитель: Россия (9)
Призеры: Германия, Канада
Место проведения: Пхёнчхан (Южная Корея)
|2014
Победитель: Канада (9)
Призеры: Швеция, Финляндия
Место проведения: Сочи (Россия)
|2010
Победитель: Канада (8)
Призеры: США, Финляндия
Место проведения: Ванкувер (Канада)
|2006
Победитель: Швеция (2)
Призеры: Финляндия, Чехия
Место проведения: Турин (Италия)
|2002
Победитель: Канада (7)
Призеры: США, Россия
Место проведения: Солт-Лейк-Сити (США)
|1998
Победитель: Чехия (1)
Призеры: Россия, Финляндия
Место проведения: Нагано (Япония)
|1994
Победитель: Швеция (1)
Призеры: Канада, Финляндия
Место проведения: Лиллехаммер (Норвегия)
|1992
Победитель: СНГ (8)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Альбервилль (Франция)
|1988
Победитель: СССР (7)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Калгари (Канада)
|1984
Победитель: СССР (6)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Сараево (Югославия)
|1980
Победитель: США (2)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Лейк-Плэсид (США)
|1976
Победитель: СССР (5)
Призеры: Чехословакия, ФРГ
Место проведения: Инсбрук (Австрия)
|1972
Победитель: СССР (4)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Саппоро (Япония)
|1968
Победитель: СССР (3)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Гренобль (Франция)
|1964
Победитель: СССР (2)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Инсбрук (Австрия)
|1960
Победитель: США (1)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Скво-Вэлли (США)
|1956
Победитель: СССР (1)
Призеры: США, Канада
Место проведения: Кортина д’Ампеццо (Италия)
|1952
Победитель: Канада (6)
Призеры: США, Швеция
Место проведения: Осло (Норвегия)
|1948
Победитель: Канада (5)
Призеры: Чехословакия, Швейцария
Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария)
|1936
Победитель: Великобритания (1)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Гармиш - Партенкирхен (Германия)
|1932
Победитель: Канада (4)
Призеры: США, Германия
Место проведения: Лейк-Плэсид (США)
|1928
Победитель: Канада (3)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Сент-Мориц (Швейцария)
|1924
Победитель: Канада (2)
Призеры: США, Великобритания
Место проведения: Шамони (Франция)
|1920*
Победитель: Канада (1)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Антверпен (Бельгия)
* - Олимпийский турнир по хоккею с шайбой 1920 года был частью летних Олимпийских игр в Антверпене.
Общий медальный зачет
|Команда
|З
|С
|Б
|
|Канада
|9
|4
|3
|16
|СССР/СНГ/Россия
|9
|2
|2
|13
|США
|2
|8
|1
|11
|Швеция
|2
|3
|4
|9
|Чехословакия/Чехия
|1
|4
|5
|10
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|Финляндия
|0
|2
|4
|6
|Германия/ФРГ
|0
|1
|2
|3
|Швейцария
|0
|0
|2
|2