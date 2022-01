Чудо на льду. Поражение сборной СССР от США на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде

42 года назад сборная СССР потерпела своё самое знаменитое поражение, уступив олимпийской команде США 3:4. Американцы, обыграв затем финнов и завоевав золотые медали Олимпиады-80, завершили своё триумфальное выступление, получившее во всем мире название «Чудо на льду», где главным составляющим компонентом была конечно победа над сборной Советского Союза. В советской, а затем и в российской прессе это событие почему-то называют «Миражом на льду», хотя миража в золотых медалях, которые можно потрогать и попробовать на зуб, конечно нет. Когда команда вчерашних студентов, со средним возрастом 21 год, побеждает чемпионов мира, годом ранее разгромивших «Звёзд НХЛ» на Кубке Вызова, это Чудо.



Рождение мечты



В 1979 году, когда с каждым днём приближались XIII Олимпийские игры, у руководителей американского хоккея родилась мечта повторить чудо 1960 года и попробовать выиграть олимпийские медали, тем более что Игры должны были пройти в США, а дома, как известно, и стены помогают. Правда в 1960 году помощь также пришла и с неожиданной стороны. После того как американцы одолели русских 3:2, они встретились в матче за золото с чехами и проигрывали после двух периодов 3:4. В перерыве, в раздевалке сборной США, неожиданно появился русский защитник Николай Сологубов и посоветовал валившимся с ног американцам подышать чистым кислородом. В третьем периоде, сборная США не оставила чехам никакого шанса и победила 9:4. Многие тогда поговаривали о высоком олимпийском духе советских хоккеистов, хотя реалисты сразу заявили, что цель у Сологубова и всех тех кто стоял за ним была одна - не дать победить главным соперникам - чехам.



Теперь, по прошествии 20 лет, в 1980 году, на помощь русских рассчитывать не приходилось - холодная война достигла своего пика и обе страны просто захлебывались в потоке клеветы и пропаганды. К тому же сборная СССР была сильнейшей в мире, уже пару лет не проигрывавшей никаких турниров, и была не против победить на 5 олимпийских играх подряд.



Подготовка



Руководители американского хоккея решили создать наиболее благоприятные условия для подготовки своей команды, но первым делом был назначен главный тренер. После нескольких интервью с рядом кандидатов, выбор пал на Херба Брукса, приведшего команду «Миннесота Голден Гоферс» к победе в национальном студенческом чемпионате в 1979 году. Брукс, имевший также диплом психолога, с увлечением взялся за дело. Он сразу сказал, что сборная США будет играть в новый, американский хоккей, смесь европейского комбинационного и канадского силового. Поэтому многие хорошие игроки с отлично поставленной силовой игрой, привлекавшие внимание скаутов НХЛ, но не имевшие особых отличий в технике паса, дриблинга и подстраховки партнёров, так никогда и не попали в команду Брукса.



Четыремстам потенциальным кандидатам был разослан тест, в котором содержалось 300 вопросов, не имевших никакого отношения к хоккею. Тест был подготовлен профессорами психологии университета Миннесоты. Бруксу нужны были парни с характером, игроки-победители. После этого опроса, на первый сбор в июле 1979 года, было приглашено 68 игроков. К 1 сентября в команде осталось 26 хоккеистов и сборная США начала свой продолжительный подготовительный отрезок. Средний возраст хоккеистов был 21 год и 12 игроков были выбраны командами НХЛ на драфтах. Остальные игроки - студенты, на год отрывались от учёбы для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Основную часть команды составили игроки из Миннесоты. Команда США играла тренировочные игры в Европе против национальных и клубных команд, в Канаде против команд молодёжных лиг и в США против студенческих клубов. 60 матчей провели американские олимпийцы за 5 месяцев, выиграв большую их часть. Вот почему перед последней тренировочной игрой 9 февраля в Нью-Йорке против сборной СССР Брукс сказал: «Нам нужен хороший пинок, чтобы мы спустились на землю» .



Последний подготовительный матч



В тот день, в «Мэдисон сквер гарден» сборная СССР легко переиграла американцев в последнем подготовительном матче к олимпийскому турниру. Счёт той игры 10:3. Преимущество гостей было явным, что отразилось и в количестве бросков по воротам 35-20. Лучшим в советской команде был Владимир Крутов, забросивший 3 шайбы.



«Я подготовил плохой план игры», - сказал Херб Брукс после матча. «Все было бесполезно». Американцы попытались играть в силовой хоккей, но против быстрых советских нападающих этот план не сработал.



«Я думаю, что оба тренера подошли к этой игре как к тренировочной. Сегодня мы показали что мы можем, а они нет. Наверняка они будут играть по другому, если нам снова придётся встретится на Олимпиаде», - сказал тренер советской команды Виктор Тихонов. Если бы Виктор Васильевич только мог догадываться какие пророческие слова сказал он тогда в Нью-Йорке.



«Мы рассматривали эту игру, как последний этап в нашей тренировочной программе. Мы проиграли, но ничего страшного не случилось. До этого матча нашими соперниками в основном были студенческие команды и когда мы начали матч с русскими, мы продолжали играть в таком же темпе (как и в предыдущих играх) в течении всего первого периода. Но к концу игры мы смогли найти правильный темп», - сказал один из самых «старых» хоккеистов американской команды, 24-летний бородач Кен Морроу. Таким образом, несмотря на поражение, тот тренировочный матч против сборной Советского Союза, стал одним из лучших уроков для американской команды за все 5 месяцев её существования.



12 февраля обе команды стартовали в предварительном турнире Олимпиады.



Олимпийский турнир



Несмотря на усилившуюся, неприкрытую антисоветскую пропаганду и уже фактически объявленный американцами бойкот летней Олимпиад в Москве из-за советского вторжения в Афганистан, делегация из СССР прибыла в Лейк-Плэсид и сразу стала главным претендентом на большую часть медалей. XIII Олимпийские игры торжественно открылись 13 февраля, а хоккейный турнир стартовал днём раньше.



На предварительном этапе 12 команд были разбиты на две подгруппы - «голубую» и «красную», по 2 лучшие команды выходили в финальную часть. Сборные СССР и США по итогам чемпионата мира-79 оказались в разных подгруппах.



Сборной СССР практически все журналисты и специалисты предрекали победу, заявляя, что только «чудо» может лишить русских хоккеистов победы. Команды Чехии и Швеции должны были поспорить за серебро, а подопечным Брукса никто не давал места выше 7-го. Сам Херб Брукс сказал: «Бронзовые медали для нас на этих играх будут равноценны золоту 60-го года».



Проблемы у американцев должны были возникнуть уже в первых двух играх против шведов и чехов, но пришла пора чудес. В первом матче со шведами, сборная США с самого начала уступила инициативу и наверняка бы «слила» матч, если бы не эмоциональная, полная матов, речь Брукса в раздевалке в перерыве между периодами. Американцы спасли очко, сравняв счёт за 27 секунд до конца поединка - 2:2.



Перед вторым матчем против команды Чехословакии, Брукс сказал своим подопечным: «Используйте свою молодость, свой энтузиазм». В первом периоде этот энтузиазм в основном проявлялся в обороне, чехи постоянно атаковали, но хозяева выстояли благодаря, в первую очередь, отличной игре вратаря Джима Крэйга. А затем голы, в основном из-за ошибок голкипера Иржи Кралика, посыпались в ворота чехословацкой сборной. Итог 7:3. Эту победу уже можно было оценить как «чудо второй степени», так как она фактически открыла путь американцем в финальную часть турнира. В следующих двух матчах у сборной США не было больших проблем против норвежцев и румынов, а вот в последнем матче с командой ФРГ, хозяева вырвали победу только в третьем периоде. После матча тренер немецкой команды отметил, что сборная США может преподнести сюрприз в финалах, но многое будет зависеть от того, кто будет судить матчи: «Сегодня судьи пропустили 5 очевидных нарушений правил со стороны американцев. Если ваши игроки все же будут наказываться, то в матче против русских у вас нет никаких шансов. «По итогам предварительного турнира, молодая американская команда вместе со сборной Швеции попала в финальный этап имея в багаже одно очко.



Первый матч в финале сборная США должна была проводить против сборной СССР, команды не потерявшей ни одного очка в «красной подгруппе» и вообще советская команда проиграла последний официальный матч более года назад, в Нью-Йорке сборной НХЛ, в первом матче Кубка Вызова. В предварительном турнире советские хоккеисты легко разгромили японцев, голландцев и поляков, но лишь за счёт отличной игры в последних двадцатиминутках, обыграли финнов и канадцев. Клеймя русских хоккеистов «профессиональными любителями«, американские газеты всё же отдавали должное стилю советской команды.



Чудо на льду



22 февраля настал день первых игр финального раунда. Сборная СССР - Сборная США. Перед матчем Херб Брукс сказал слова, которые сейчас вспоминают все участники той команды в телевизионных интервью: «Вы были рождены чтобы стать хоккеистами. Вы должны были попасть сюда. Этот момент принадлежит вам». 10000 болельщиков, размахивая флагами и скандируя «USA all the way», создали неповторимую атмосферу.



Игра началась на высоких скоростях, американцы старались навязать физическую игру. Советская команда первой открыла счет (после броска Касатонова, полет шайбы изменил Владимир Крутов), но так и не смогла развить своё преимущество. После мощного броска Шнайдера, шайба вонзилась в сетку над левым плечом Третьяка. Через несколько минут Сергей Макаров снова выводит команду СССР вперёд 2:1, но за одну секунду до конца периода, после броска из-за красной линии Кристена, Третьяк неудачно отбивает шайбу и первым у нее оказывается Марк Джонсон - 2:2.



В начале второго периода все - болельщики, зрители у экранов телевизоров и конечно игроки американской команды, были очень удивлены, увидев в воротах СССР Владимира Мышкина. Тихонов заменил Третьяка, который только своим одним видом наводил страх на соперников. Но таково было решение Тихонова, таково было наказание за 2 ошибки. Решением тренера были удивлены даже сами советские хоккеисты. «Громадная ошибка», - сказал Вячеслав Фетисов годы спустя, когда он уже играл в Детройте. «Это дало американцам дополнительный психологический подъем. Никто в раздевалке не понял в чём дело. Даже сам Тихонов всегда говорил, что если Третьяк делает ошибку, то после этого его вообще нельзя пробить».



Владимир Мышкин явно скучал во втором периоде, отразив всего пару опасных бросков. Преимущество снова было на стороне советских хоккеистов и Александр Мальцев забрасывает третью шайбу. Однако этот гол оказался единственным. Вратарь сборной США Джим Крэйг творил чудеса, а американская молодёжь, поддерживаемая несмолкающими болельщиками, играла без паники. Американцам удалось навязать силовую игру и сбить темп игры.



В начале третьего периода Крэйг снова несколько раз выручил свою команду и как-то стало ощущаться, что сборная СССР уже не стремится в атаку так активно, как во втором периоде, боясь контратаки соперников. На 8 минуте финский судья Кайсла удаляет Владимира Крутова. Все удивились когда прозвучал свисток, а американские комментаторы только после видеоповтора увидели, что Кайсла наказывает Крутова за удар клюшкой по рукам Бротэна. «Очень сомнительное удаление, особенно в такой игре», - сказал американский комментатор. Эта была практически единственная грубая ошибка арбитра в этом матче, но она оказалась началом кошмара для советской команды. За несколько секунд до выхода Крутова на лёд, ошибся Стариков и Джонсон, оказавшись с глазу на глаз с Мышкиным, забросил свою вторую шайбу в матче.



Всего через полторы минуты, капитан американской команды Майк Эрузионе, вывёл американцев вперёд. Владимир Мышкин не видел момент броска, так как был закрыт Василием Первухиным и шайба проскочила под правой рукой советского вратаря. Через минуту у сборной СССР были два отличных шанса сравнять счёт, но Крутов попал в штангу, а Мальцев умудрился промахнуться с 50 сантиметров в пустой угол ворот. В оставшееся время американцы сыграли очень четко в обороне, не дав советским хоккеистам создать ни одного по настоящему голевого момента. Команда СССР начала немного паниковать, особенно это было заметно по Виктору Тихонову. В решающие последние минуты тренер выпустил на лёд ветеранов, тройку Петрова, игра у которой явно не шла, оставив на скамейке запасных лучших молодых нападающих Крутова и Макарова, к тому же Тихонов не рискнул заменить Мышкина на шестого полевого игрока.



Американцы удержали победный счёт 4:3. «Do you believe in micacles?» - «Вы верите в чудеса?» - спросил американский телекомментатор компании АВС, Эл Майклс, на последних секундах игры и сам же в восторге ответил: «Ye-s-s-s!!!»



Золотая концовка



Победа над сборной СССР не гарантировала хозяевам не только золотых медалей, но даже и бронзовых. Поэтому американские игроки отказались открывать шампанское, доставленное в раздевалку после победы. Перед последним днём турнира у американцев было 3 очка, у шведов и советской команды - по 2 очка и у финнов - 1 очко. В случае поражения американцев финской команде с разницей в 2 шайбы и ничьей в поединке команды Швеции и России, сборная США осталась бы только на 4 месте. У сборной Финляндии был свой интерес, в случае победы команда впервые в своей истории завоевала бы призовое место на чемпионатах мира или олимпийских играх.



Как уже не раз было на турнире, после двух периодов американцы проигрывали 1:2. В перерыве на третью двадцатиминутку, Брукс сказал в раздевалке: «20 минут, джентльмены. Если не эти 20, то вы никогда их не переживете. Это будет преследовать вас всю жизнь». На 2:25 третьего периода Фил Верчота сравнивает счёт, на 6:05 Роб Маккленэхэн выводит американцев вперёд, 16:25 - Марк Джонсон устанавливает окончательный счёт 4:2. США.



Море пива было выпито от Флориды до Аляски в те дни. 20 молодых парней стразу стали национальными героями. Сенаторы, губернаторы и президент Джими Картер лично поздравили Брукса с победой. Тренеры и игроки беспрерывно давали интервью. Люди, никогда не видевшие хоккейного матча, превращались за один день в ярых болельщиков.



«Возможно это была лучшая команда в истории Советского Союза», - сказал Вячеслав Фетисов годы спустя. «Мы готовились ко встрече с чехами в финальном раунде, но они туда не прошли и мы были уверенны в победе. Мы никогда не думали что можем проиграть, никогда не думали что это может случиться. Вот почему они назвали это «чудом» - потому что такое может случиться только раз в жизни».



Только один раз.