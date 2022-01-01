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Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине


Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

На этой странице представлено расписание матчей турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в китайском Пекине. Игры пройдут с 9 по 20 февраля.

12 лучших команд планеты, которые не будут представлены на этот раз игроками из Национальной хоккейной лиги, проведут по три матча в группе, а затем сразятся в играх на выбывание. Две сильнейшие сборные сыграют в финале в последний день проведения Олимпиады 2022.

Участники турнира по хоккею на Олимпиаде 2022


В турнире примут участие восемь сильнейших сборных согласно рейтингу ИИХФ и Китай как хозяин Олимпиады. Команды Словакии, Латвии и Дании стали победителями квалификационных соревнований.

А - Канада, США, Германия, Китай
В - Россия, Чехия, Швейцария, Дания
С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

На первом этапе сборная России, составленная из хоккеистов КХЛ, проведет по одному матчу с командами группы В.



Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022

Расписание матчей предварительного раунда


9 февраля, среда
11:40 Россия - Швейцария
16:10 Чехия - Дания

10 февраля, четверг
07:10 Швеция - Латвия
11:40 Финляндия - Словакия
16:10 США - Китай
16:10 Канада - Германия

11 февраля, пятница
07:10 Дания - Россия
11:40 Чехия - Швейцария
11:40 Швеция - Словакия
16:10 Латвия - Финляндия

12 февраля, суббота
07:10 Канада - США
11:40 Германия - Китай
16:10 Россия - Чехия
16:10 Швейцария - Дания

13 февраля, воскресенье
07:10 Словакия - Латвия
11:40 Финляндия - Швеция
16:10 Китай - Канада
16:10 США - Германия

Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады 2022



  И В ВО ПО П Ш О
Канада 0 0 0 0 0 0-0 0
США 0 0 0 0 0 0-0 0
Германия 0 0 0 0 0 0-0 0
Китай 0 0 0 0 0 0:0 0

Группа В

  И В ВО ПО П Ш О
Россия 0 0 0 0 0 0-0 0
Чехия 0 0 0 0 0 0-0 0
Швейцария 0 0 0 0 0 0-0 0
Дания 0 0 0 0 0 0-0 0

Группа С

  И В ВО ПО П Ш О
Финляндия 0 0 0 0 0 0:0 0
Швеция 0 0 0 0 0 0-0 0
Словакия 0 0 0 0 0 0-0 0
Латвия 0 0 0 0 0 0-0 0





Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады в Пекине


Самое интересное для любителей хоккея начнется на Олимпиаде с матчей плей-офф, куда выходят все 12 участников группового раунда. После первого этапа сборные занимают места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е (D1...D12).

Первые четыре места займут победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды (1D, 2D, 3D, 4D) напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь участников сыграют между собой, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов (5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D).

15 февраля, вторник
07:10 Квалификация
07:10 Квалификация
11:40 Квалификация
16:10 Квалификация

16 февраля, среда
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала
15:10 1/4 финала
15:10 1/4 финала

18 февраля, пятница
10:40 1/2 финала
15:10 1/2 финала

19 февраля, суббота
15:10 Матч за 3-е место

20 февраля, воскресенье
07:10 Финал





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