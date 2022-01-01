Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине





На этой странице представлено расписание матчей турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в китайском Пекине. Игры пройдут с 9 по 20 февраля.



12 лучших команд планеты, которые не будут представлены на этот раз игроками из Национальной хоккейной лиги, проведут по три матча в группе, а затем сразятся в играх на выбывание. Две сильнейшие сборные сыграют в финале в последний день проведения Олимпиады 2022.





Участники турнира по хоккею на Олимпиаде 2022



В турнире примут участие восемь сильнейших сборных согласно рейтингу ИИХФ и Китай как хозяин Олимпиады. Команды Словакии, Латвии и Дании стали победителями квалификационных соревнований.



А - Канада, США, Германия, Китай

В - Россия, Чехия, Швейцария, Дания

С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия



На первом этапе сборная России, составленная из хоккеистов КХЛ, проведет по одному матчу с командами группы В.







Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022





Расписание матчей предварительного раунда



9 февраля, среда

11:40 Россия - Швейцария

16:10 Чехия - Дания



10 февраля, четверг

07:10 Швеция - Латвия

11:40 Финляндия - Словакия

16:10 США - Китай

16:10 Канада - Германия



11 февраля, пятница

07:10 Дания - Россия

11:40 Чехия - Швейцария

11:40 Швеция - Словакия

16:10 Латвия - Финляндия



12 февраля, суббота

07:10 Канада - США

11:40 Германия - Китай

16:10 Россия - Чехия

16:10 Швейцария - Дания



13 февраля, воскресенье

07:10 Словакия - Латвия

11:40 Финляндия - Швеция

16:10 Китай - Канада

16:10 США - Германия





Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады 2022







И В ВО ПО П Ш О Канада 0 0 0 0 0 0-0 0 США 0 0 0 0 0 0-0 0 Германия 0 0 0 0 0 0-0 0 Китай 0 0 0 0 0 0:0 0

Группа В

И В ВО ПО П Ш О Россия 0 0 0 0 0 0-0 0 Чехия 0 0 0 0 0 0-0 0 Швейцария 0 0 0 0 0 0-0 0 Дания 0 0 0 0 0 0-0 0

Группа С

И В ВО ПО П Ш О Финляндия 0 0 0 0 0 0:0 0 Швеция 0 0 0 0 0 0-0 0 Словакия 0 0 0 0 0 0-0 0 Латвия 0 0 0 0 0 0-0 0











Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады в Пекине



Самое интересное для любителей хоккея начнется на Олимпиаде с матчей плей-офф, куда выходят все 12 участников группового раунда. После первого этапа сборные занимают места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е (D1...D12).



Первые четыре места займут победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды (1D, 2D, 3D, 4D) напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь участников сыграют между собой, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов (5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D).



15 февраля, вторник

07:10 Квалификация

07:10 Квалификация

11:40 Квалификация

16:10 Квалификация



16 февраля, среда

06:10 1/4 финала

10:40 1/4 финала

15:10 1/4 финала

15:10 1/4 финала



18 февраля, пятница

10:40 1/2 финала

15:10 1/2 финала



19 февраля, суббота

15:10 Матч за 3-е место



20 февраля, воскресенье

07:10 Финал