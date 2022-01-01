Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине





Национальная хоккейная лига приняла решение отказаться от участия своих игроков в Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, сильнейшие хоккеисты планеты во второй раз подряд не примут участия в главном турнире четырехлетия.



На официальном сайте НХЛ опубликовано заявление, в котором сказано следующее: «Мы уважаем и ценим желание игроков НХЛ представлять свои национальные команды и принимать участие в соревновании среди лучших хоккеистов планеты. Поэтому мы долго не принимали окончательного решения, рассматривали все возможные варианты поездки хоккеистов на Олимпиаду в Пекин. К сожалению, учитывая серьезные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса олимпийское участие стало невозможным».



Лига будет использовать появившуюся двухнедельную паузу в календаре для проведения уже отложенных матчей. Таких матчей перед рождественскими каникулами накопилось 50.



Хоккейный турнир в Пекине пройдет 6 по 22 февраля. В букмекерской компании 1xBet можно сделать ставки на результаты хоккейных матчей Олимпиады 2022 в Пекине.



С большой долей вероятности, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин больше никогда, учитывая возраст, не примет участия в Олимпийских играх. Через четыре года одному из лучших снайперов НХЛ исполнится 40 лет. И еще у трех российских хоккеистов минимальные шансы попасть на Олимпиаду в Турине. По 39 лет в 2026 году исполнится нападающим Евгению Малкину («Питтсбург Пингвинз») и Александру Радулову («Даллас Старз»). Голкиперу («Флорида Пантерз») Сергею Бобровскому стукнет 37 лет.



Другим возрастным российским звездам (нападающие Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», защитник Дмитрий Орлов из «Вашингтон Кэпиталз») будет в 2026 году по 34 года. Так что у них еще не все потеряно.



Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти Олимпиадах, с 1998 по 2014 годы.



Чемпионы и призеры Олимпийских игр по хоккею 1998-2014:



1998: Чехия, Россия, Финляндия

2002: Канада, США, Россия

2006: Швеция, Финляндия, Чехия

2010: Канада, США, Финляндия

2014: Канада, Швеция, Финляндия



На Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в 2018 году, которая прошла без игроков из Национальной хоккейной лиги, золотые медали завоевала сборная Россия, обыгравшая в финале Германию со счетом 4:3. В матче за бронзу канадские хоккеисты со счетом 6:4 переиграли команду Чехии.











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