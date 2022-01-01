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Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине


Овечкин не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Национальная хоккейная лига приняла решение отказаться от участия своих игроков в Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, сильнейшие хоккеисты планеты во второй раз подряд не примут участия в главном турнире четырехлетия.

На официальном сайте НХЛ опубликовано заявление, в котором сказано следующее: «Мы уважаем и ценим желание игроков НХЛ представлять свои национальные команды и принимать участие в соревновании среди лучших хоккеистов планеты. Поэтому мы долго не принимали окончательного решения, рассматривали все возможные варианты поездки хоккеистов на Олимпиаду в Пекин. К сожалению, учитывая серьезные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса олимпийское участие стало невозможным».

Лига будет использовать появившуюся двухнедельную паузу в календаре для проведения уже отложенных матчей. Таких матчей  перед рождественскими каникулами накопилось 50.

Хоккейный турнир в Пекине пройдет 6 по 22 февраля. В букмекерской компании 1xBet можно сделать ставки на результаты хоккейных матчей Олимпиады 2022 в Пекине.

С большой долей вероятности, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин больше никогда, учитывая возраст, не примет участия в Олимпийских играх. Через четыре года одному из лучших снайперов НХЛ исполнится 40 лет. И еще у трех российских хоккеистов минимальные шансы попасть на Олимпиаду в Турине. По 39 лет в 2026 году исполнится нападающим Евгению Малкину («Питтсбург Пингвинз») и Александру Радулову («Даллас Старз»). Голкиперу («Флорида Пантерз») Сергею Бобровскому стукнет 37 лет.

Другим возрастным российским звездам (нападающие Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», защитник Дмитрий Орлов из «Вашингтон Кэпиталз») будет в 2026 году по 34 года. Так что у них еще не все потеряно.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти Олимпиадах, с 1998 по 2014 годы.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр по хоккею 1998-2014:

1998: Чехия, Россия, Финляндия
2002: Канада, США, Россия
2006: Швеция, Финляндия, Чехия
2010: Канада, США, Финляндия
2014: Канада, Швеция, Финляндия

На Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в 2018 году, которая прошла без игроков из Национальной хоккейной лиги, золотые медали завоевала сборная Россия, обыгравшая в финале Германию со счетом 4:3. В матче за бронзу канадские хоккеисты со счетом 6:4 переиграли команду Чехии.





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