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Фигурное катание на Олимпиаде 2022 в Пекине


Фигурное катание на Олимпиаде 2022

Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине пройдут с 4 по 19 февраля.

Лучшие фигуристы мира будут соревноваться в Столичном дворце спорта, который способен вместить более 17 тысяч болельщиков.

Фигуристы разыграют пять комплектов наград, а всего на Олимпиаде 2022 в Пекине будут вручены 109 комплектов медалей.

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2022


Расписание соревнований

4 февраля, пятница
09:30 (04:30*) Командное фигурное катание, короткая программа у мужчин, женщин и танцевальных пар

6 февраля, воскресенье
09:30 (04:30) Командное катание, короткая программа у спортивных пар, произвольная программа у мужчин.

7 февраля, понедельник
10:30 (05:30) Командное катание, произвольная программа женщин, спортивны и танцевальных пар.
4 года назад. Золотые медали в командном катании завоевали канадские фигуристы, на втором месте финишировали российские спортсмены, бронзовые медали завоевали фигуристы из США.

8 февраля, вторник
09:15 (04:15) Мужчины, короткая программа
4 года назад. Представители России Дмитрий Алиев и Михаил Коляда показали пятый и восьмой результаты.

10 февраля, четверг
09:30 (04:30) Мужчины, произвольная программа
4 года назад. Медали достались следующим фигуристам: Юдзуру Ханю (Япония, золото), Сёма Уно (Япония, серебро) и Хавьеру Фернандесу (Испания, бронза).

12 февраля, суббота
19:00 (14:00) Танцы на льду, короткая программа
4 года назад. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв показали шестой результат в короткой программе. Пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остались на 13 месте.

14 февраля, понедельник
09:15 (04:15) Танцы на льду, произвольная программа
4 года назад. Боброва и Соловьёв показали четвертый результат в произвольном танце и завоевали в итоге на пятом месте. Золото досталось Тессе Вертью и Скотту Моиру из Канады, серебро получили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, бронзу выиграли Майя Шибутани и Алекс Шибутани из США.

15 февраля, вторник
18:00 (13:00) Женщины, короткая программа
4 года назад. Лучший результат в короткой программе показала Алина Загитова, Евгения Медведева показала второй 
результат.

17 февраля, четверг
18:00 (13:00) Женщины, произвольная программа
4 года назад. Алина Загитова завоевала золотую олимпийскую медаль. Серебро получила Евгения Медведева, а бронзовым призером стала Кэйтлин Осмонд из Канады.

18 февраля, пятница
18:30 (13:30) Спортивные пары, короткая программа
4 года назад. Лучшими в короткой программе стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая, второй результат показали российские фигурсты Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

19 февраля, суббота
19:00 (14:00) Спортивные пары, произвольная программа
4 года назад. Золотые медали достались Алёне Савченко и Бруно Массо из Германии, которые установили мировой рекорд в произвольной программе. Суй Вэньцзин и Хань Цун, показав третий результат в произвольной программе, завоевали в итоге серебро. Бронза досталась Меган Дюамель и Эрику Рэдфорду из Канады.

* - время начала соревнований по фигурному катанию - московское.





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