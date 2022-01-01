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Биатлон на Олимпиаде 2022 в Пекине


Биатлон на Олимпиаде 2022

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

Лучшие биатлонисты мира будут соревноваться на стадионе «Хуалиньдун», который расположен в 160 километрах от китайской столицы.

Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. Полное расписание Олимпиады 2022 можно посмотреть в нашем специальном разделе.

В составе сборной России по биатлону 10 спортсменов.

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022


Расписание гонок

5 февраля, суббота
17:00 (12:00*) Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)
4 года назад. Победу одержал квартет из Франции. Российские биатлонисты финишировали девятыми.

7 февраля, понедельник
17:00 (12:00) Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
4 года назад. Чемпионкой стала шведка Ханна Эберг, которая до Олимпиады ни разу не попадала в призеры Кубка мира. Россиянка Татьяна Акимова финишировала 15-й.

8 февраля, вторник
16:30 (11:30) Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
4 года назад. Первую олимпийскую награду в карьере завоевал норвежец Йоханнес Бё, Антон Бабиков показал 16-й результат.

11 февраля, пятница
17:00 (12:00) Спринт, женщины, 7.5 км
4 года назад. Золото завоевала Лаура Дальмайер из Германии. Татьяна Акимова поразила все 10 мишеней, но завершила гонку только на 20 месте.

12 февраля, суббота
17:00 (12:00) Спринт, мужчины, 10 км
4 года назад. Лучшим в этой гонке стал Арнд Пайффер из Германии. Антон Бабиков показал (57!) результат.

13 февраля, воскресенье
17:00 (12:00) Гонка преследования, женщины, 10 км
4 года назад. Лаура Дальмайер выиграла свою вторую олимпийскую медаль. Татьяна Акимова заняла 31-е место.
18:45 (13:45) Гонка преследования, мужчины, 12.5 км
4 года назад. Француз Мартен Фуркад выиграл золото в гонке преследования на второй Олимпиаде подряд.

15 февраля, вторник
17:00 (12:00) Эстафета, мужчины, 4х7.5 км
4 года назад. Сборная Швеции впервые одержала победу в этой дисциплине на Олимпийских играх.

16 февраля, среда
15:45 (10:45) Эстафета, женщины, 4х6 км
4 года назад. Белорусские биатлонистки (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева) завоевали золото.

18 февраля, пятница
17:00 (12:00) Масс-старт, мужчины, 15 км
4 года назад. Вторую золотую медаль на играх в Пхёнчхане завоевал Мартен Фуркад.

19 февраля, суббота
17:00 (12:00) Масс-старт, женщины, 12.5 км
4 года назад. Выиграла гонку Анастасия Кузьмина из Словакии, второй стала Дарья Домрачева из Белоруссии. Россиянка Татьяна Акимова заняла последнее 30-е место.

* - время начала соревнований по биатлону - московское.





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