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Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022 в Пекине


Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022

Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2022 года пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.

Лучшие конькобежцы планеты будут соревноваться в крытом стадионе «Национальный конькобежный Овал», который рассчитан на 12 тысяч зрителей.

Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. В нашем специальном разделе Вы можете ознакомиться с полным расписанием Олимпиады 2022.

Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022


Расписание соревнований

5 февраля, суббота
16:30 (11:30*) 3000 м, женщины
4 года назад. Весь пьедестал заняли спортсменки из Голландии, золотую медаль выиграла Карлейн Ахтеректе. Наталья Воронина показала 10-й результат.

6 февраля, воскресенье
16:30 (11:30) 5000 м, мужчины
4 года назад. Золотую олимпийскую медаль завоевал Свен Крамер из Голландии. Крамер стал лучшим на этой дистанции на трех Олимпиадах подряд.

7 февраля, понедельник
16:30 (11:30) 1500 м, женщины
4 года назад. Голландки заняли три из четырех первых мест, пропустив на вторую строчку Михо Такаги из Японии. Ирен Вюст выиграла пятую золотую олимпийскую медаль.

8 февраля, вторник
18:30 (13:30) 1500 м, мужчины
4 года назад. Победу одержал представитель Голландии Кьелд Нёйс. Россиянин Сергей Трофимов финишировал 18-м.

10 февраля, четверг
20:00 (15:00) 5000 м, женщины
4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала голландская конькобежка Эсме Виссер. Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль.

11 февраля, пятница
16:00 (11:00) 10000 м, мужчины
4 года назад. Золото завоевал Тед-Ян Блумен из Канады, серебро - Йоррит Бергсма из Голландии, бронзу - Никола Тумолеро из Италии.

12 февраля, суббота
16:00 (11:00) 500 м, мужчины
4 года назад. Ховар Лорентсен из Норвегии стал первым за 70 лет представителем этой страны, выигравшим золото на этой дистанции.

13 февраля, воскресенье
21:00 (16:00) 500 м, женщины
4 года назад. Лучший результат показала Нао Кодайра из Японии. Ангелина Голикова финишировала седьмой.

15 февраля, вторник
14:30 (09:30) Командная гонка преследования, женщины, 2400 м
14:30 (09:30) Командная гонка преследования, мужчины, 3200 м
4 года назад. В соревновании среди женщин победу одержали японские спортсменки, у мужчин лучшими стали представители Норвегии.

17 февраля, четверг
16:30 (11:30) 1000 м, женщины
4 года назад. Медаль высшей пробы завоевала Йорин Тер Морс из Голландии, второе третье место досталось 
представительницам Японии. Ангелина Голикова финишировала 22-й.

18 февраля, пятница
16:30 (11:30) 1000 м, мужчины
4 года назад. Кьелд Нёйс выиграл вторую золотую медаль в Пхёнчхане.

19 февраля, суббота
15:00 (10:00) Масс-старт, женщины
15:00 (10:00) Масс-старт, мужчины
4 года назад. У женщин лучшей стала Нана Такаги из Японии, у мужчин золото завоевал Ли Сын Хун из Южной Кореи.

* - время начала соревнований по конькобежному спорту - московское.





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