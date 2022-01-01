Медальный зачёт Олимпиады 2022





Одно из главных спортивных событий этого года состоится в Китае с 4 по 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей.



Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2022?



Напомним, российские спортсмены на второй Олимпиаде подряд будут выступать как «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в декабре 2017 года прошлого года.



Медальный зачёт Олимпиады 2022

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





Страна З С Б 1 Норвегия 0 0 0 0 2 Германия 0 0 0 0 3 Канада 0 0 0 0 4 США 0 0 0 0 5 Нидерланды 0 0 0 0 6 Швеция 0 0 0 0 7 Россия 0 0 0 0 8 Швейцария 0 0 0 0 9 Франция 0 0 0 0 10 Австрия 0 0 0 0 11 Япония 0 0 0 0 12 Италия 0 0 0 0 13 Южная Корея 0 0 0 0 14 Чехия 0 0 0 0 15 Белоруссия 0 0 0 0 16 Китай 0 0 0 0 17 Словакия 0 0 0 0 18 Финляндия 0 0 0 0 19 Великобрит. 0 0 0 0 20 Польша 0 0 0 0 21 Венгрия 0 0 0 0 0 0 0 0



Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.



Медальный зачет Пхёнчхан 2018





Страна З С Б 1 Норвегия 14 14 11 39 2 Германия 14 10 7 31 3 Канада 11 8 10 29 4 США 9 8 6 23 5 Нидерланды 8 6 6 20 13 Россия 2 6 9 17



Медальный зачет Сочи 2014





Страна З С Б 1 Россия 11 10 9 30 2 Норвегия 11 5 10 26 3 Канада 10 10 5 25 4 США 9 7 12 28 5 Нидерланды 8 7 9 24











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