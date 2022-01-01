Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине





Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.



Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги не сыграют в Китае, поэтому на второй Олимпиаде подряд в главном турнире четырехлетия выступят только игроки, играющие в европейских клубах и командах низших североамериканских лиг.



Окончательный состав сборной для участия в Пекине будет назван в конце января 2022 года.







Расписание матчей хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022





Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022



Расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине.



Вратари



Иван Федотов (25 лет, ЦСКА), Тимур Билялов (26 лет, «Ак Барс»), Александр Самонов (26 лет), Ярослав Аскаров (19 лет, оба - СКА), Дмитрий Шугаев (23 года - «Северсталь»).



Защитники



Семен Чистяков (20 лет), Дамир Шарипзянов (25 лет, оба - «Авангард»), Александр Никишин (20 лет), Дмитрий Вишневский (32 года, оба - «Спартак»), Артем Минулин (23 года), Егор Яковлев (30 лет, оба - «Металлург»), Никита Нестеров (28 лет, ЦСКА), Александр Елесин (25 лет, «Локомотив»), Вячеслав Войнов (31 год, «Динамо» М), Даниил Пыленков (21 год, СКА), Сергей Телегин (21 год, «Трактор»), Шакир Мухамадуллин (20 лет, «Салават Юлаев»).



Нападающие



Сергей Андронов (32 года), Михаил Григоренко (27 лет), Павел Карнаухов (24 года), Сергей Плотников (31 год), Антон Слепышев (27 лет, все — ЦСКА), Кирилл Марченко (21 год), Андрей Кузьменко (25 лет), Никита Гусев (29 лет), Антон Бурдасов (30 лет, все — СКА), Вадим Шипачев (34 года), Станислав Галиев (30 лет, оба - «Динамо» М), Артем Галимов (22 года), Дмитрий Воронков (21 год, оба - «Ак Барс»), Арсений Грицюк (20 лет), Кирилл Семенов (27 лет, оба - «Авангард»), Артем Анисимов (33 года, «Локомотив»), Александр Кадейкин (28 лет, «Салават Юлаев»), Андрей Чибисов (28 лет, «Металлург»), Артур Каюмов (23 года, «Локомотив»), Владимир Ткачев (28 лет, «Трактор»).