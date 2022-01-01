Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

Соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года пройдут с 5 по 19 февраля. Всего в Пекине будут разыграны 11 комплектов медалей.
Мужская и женская команды состоят из пяти биатлонистов. На этой странице приведен полный список спортсменов (включая запасных), которые примут участие в Олимпиаде-2022.
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022
Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022 в Пекине
Мужчины
Александр Логинов
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 16 гонок, 2 золотые медали, 1 серебряная и 2 бронзовые.
Логинов завоевал золото в спринте на пятом этапе КМ в Оберхофе и в эстафетной гонке на шестом этапе в Рупольдинге.
Эдуард Латыпов
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 4 этапа, 11 гонок, 2 серебряные медали и 2 бронзовые.
Карим Халили
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 15 гонок, 1 золотая медаль и 1 бронзовая.
Халили получил золотую медаль за эстафетную гонку в Рупольдинге.
Даниил Серохвостов
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 14 гонок, 1 золотая медаль и 2 бронзовые.
Серохвостов стал первым в составе российского квартета в эстафетной гонке на шестом этапе КМ.
Максим Цветков
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 2 этапа, 6 гонок, 1 золотая медаль
Цветков завоевал золото в эстафете в Рупольдинге.
Запасные: Александр Поварницын и Антон Бабиков.
Женщины
Кристина Резцова
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 17 гонок, 1 золотая медаль, 1 серебряная и 2 бронзовые.
Резцова завоевала золотую медаль в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Светлана Миронова
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 15 гонок, 1 серебряная медаль и 1 бронзовая.
Ульяна Нигматуллина
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 13 гонок, 1 серебряная медаль.
Ирина Казакевич
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 14 гонок, 1 бронзовая медаль.
Валерия Васнецова
Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 13 гонок, 1 бронзовая медаль.
Запасные: Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Статистика для биатлонистов приведена по состоянию на 17 января 2022 года.