Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022





Соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года пройдут с 5 по 19 февраля. Всего в Пекине будут разыграны 11 комплектов медалей.



Мужская и женская команды состоят из пяти биатлонистов. На этой странице приведен полный список спортсменов (включая запасных), которые примут участие в Олимпиаде-2022.



Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022





Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022 в Пекине



Мужчины



Александр Логинов

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 16 гонок, 2 золотые медали, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Логинов завоевал золото в спринте на пятом этапе КМ в Оберхофе и в эстафетной гонке на шестом этапе в Рупольдинге.



Эдуард Латыпов

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 4 этапа, 11 гонок, 2 серебряные медали и 2 бронзовые.



Карим Халили

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 15 гонок, 1 золотая медаль и 1 бронзовая.

Халили получил золотую медаль за эстафетную гонку в Рупольдинге.



Даниил Серохвостов

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 14 гонок, 1 золотая медаль и 2 бронзовые.

Серохвостов стал первым в составе российского квартета в эстафетной гонке на шестом этапе КМ.



Максим Цветков

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 2 этапа, 6 гонок, 1 золотая медаль

Цветков завоевал золото в эстафете в Рупольдинге.



Запасные: Александр Поварницын и Антон Бабиков.



Женщины



Кристина Резцова

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 17 гонок, 1 золотая медаль, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Резцова завоевала золотую медаль в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.



Светлана Миронова

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 15 гонок, 1 серебряная медаль и 1 бронзовая.



Ульяна Нигматуллина

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 13 гонок, 1 серебряная медаль.



Ирина Казакевич

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 14 гонок, 1 бронзовая медаль.



Валерия Васнецова

Статистика в Кубке мира 2021/2022: 6 этапов, 13 гонок, 1 бронзовая медаль.



Запасные: Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.



Статистика для биатлонистов приведена по состоянию на 17 января 2022 года.