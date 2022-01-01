Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2022 будут определены победители в 4 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Ниже приведено расписание соревнований, где будут разыгрываться медали ОИ-2022.
Медальный зачёт Олимпиады 2022
Расписание финальных стартов Олимпиады 2022
1-й день Олимпиады 2022 - 4 февраля, пятница
20:00 (15:00*) Церемония открытия Олимпиады в Пекине
2-й день Олимпиады 2022 - 5 февраля, суббота
15:45 (10:45) Лыжные гонки, женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 3000 м
17:00 (12:00) Биатлон, смешанная эстафета
18:45 (13:45) Прыжки на лыжах с трамплина, женщины, средний трамплин NH
3-й день Олимпиады 2022 - 6 февраля, воскресенье
09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, слоупстайл
11:15 (06:15) Горнолыжный спорт, мужчины, скоростной спуск
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
16:30 (11:30) Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, средний трамплин NH
19:30 (14:30) Санный спорт, мужчины, сани-одиночки
19:30 (14:30) Фристайл, женщины, могул
4 день Олимпиады 2022 - 7 февраля, понедельник
10:30 (05:30) Фигурное катание, командное катание
12:00 (07:00) Сноуборд, мужчины, слоупстайл
13:30 (08:30) Горнолыжный спорт, женщины, гигантский слалом
16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 1500 м
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 500 м
19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 1000 м
19:45 (14:45) Прыжки на лыжах с трамплина, смешанные команды
5-й день Олимпиады 2022 - 8 февраля, вторник
10:00 (05:00) Фристайл, женщины, биг-эйр
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, мужчины, супер-гигант
14:30 (09:30) Сноуборд, женщины, параллельный гигантский слалом
14:30 (09:30) Сноуборд, мужчины, параллельный гигантский слалом
16:30 (11:30) Биатлон, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18:30 (13:30) Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м
18:30 (13:30) Лыжные гонки, женщины, спринт, свободный стиль
18:55 (13:55) Лыжные гонки, мужчины, спринт, свободный стиль
19:50 (14:50) Санный спорт, женщины, сани-одиночки
20:05 (15:05) Керлинг, дабл-микст
6-й день Олимпиады 2022 - 9 февраля, среда
11:00 (06:00) Фристайл, мужчины, биг-эйр
13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, женщины, слалом
14:30 (09:30) Сноуборд, женщины, кросс
19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км
19:00 (14:00) Шорт-трек, мужчины, 1500 м
20:20 (15:20) Санный спорт, мужчины, сани-двойки
7-й день Олимпиады 2022 - 10 февраля, четверг
09:30 (04:30) Фигурное катание, мужчины, произвольная программа
09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, хаф-пайп
14:00 (09:00) Сноуборд, мужчины, кросс
14:30 (09:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация
15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 10 км, классический стиль
19:00 (14:00) Фристайл, смешанные команды, воздушная акробатика
20:00 (15:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м
21:30 (16:30) Санный спорт, командная эстафета
8-й день Олимпиады 2022 - 11 февраля, пятница
09:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт
19:00 (14:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м
20:20 (15:20) Скелетон, мужчины, одиночки
9-й день Олимпиады 2022 - 12 февраля, суббота
10:00 (05:00) Сноуборд, смешанные команды, кросс
15:30 (10:30) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета
16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м
17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH
20:20 (15:20) Скелетон, женщины, одиночки
10-й день Олимпиады 2022 - 13 февраля, воскресенье
13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом
15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования
18:45 (13:45) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 500 м
19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета
21:00 (16:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м
11-й день Олимпиады 2022 - 14 февраля, понедельник
09:15 (04:15) Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец
09:30 (04:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл
09:30 (04:30) Бобслей, женщины, монобоб
19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды
19:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика
12-й день Олимпиады 2022 - 15 февраля, вторник
09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, биг-эйр
09:30 (04:30) Фристайл, мужчины, слоуп-стайл
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, скоростной спуск
13:00 (08:00) Сноуборд, мужчины, биг-эйр
14:30 (09:30) Конькобежный спорт, женщины, 2400 м, командная гонка преследования
14:30 (09:30) Конькобежный спорт, мужчины, 3200 м, командная гонка преследования
17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, большой трамплин + гонка 10 км
20:15 (15:15) Бобслей, мужчины, экипажи-двойки
13-й день Олимпиады 2022 - 16 февраля, среда
13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, слалом
15:45 (10:45) Биатлон, женщины, 4х6 км, эстафета
19:00 (14:00) Фристайл, мужчины, воздушная акробатика
19:00 (14:00) Лыжные гонки, женщины, командный спринт, классический стиль
19:25 (14:25) Лыжные гонки, мужчины, командный спринт, классический стиль
19:30 (14:30) Хоккей, женщины (матч за 3-е место)
19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 1500 м
19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 5000 м, эстафета
14-й день Олимпиады 2022 - 17 февраля, четверг
12:10 (07:10) Хоккей, женщины (финал)
14:00 (09:00) Фристайл, женщины, ски-кросс
14:00 (09:00) Горнолыжный спорт, женщины, комбинация
16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 1000 м
18:00 (13:00) Фигурное катание, женщины, произвольная программа
19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км
15-й день Олимпиады 2022 - 18 февраля, пятница
09:30 (04:30) Фристайл, женщины, хаф-пайп
14:00 (09:00) Фристайл, мужчины, ски-кросс
14:05 (09:05) Керлинг, мужчины (матч за 3-е место)
16:30 (11:30) Конькобежный спорт, мужчины, 1000 м
17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 15 км, масс-старт
16-й день Олимпиады 2022 - 19 февраля, суббота
Самый медальный день на Играх в Пекине. Будет разыграно 11 комплектов медалей.
09:30 (04:30) Фристайл, мужчины, хаф-пайп
11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, командное первенство
14:00 (09:00) Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
14:05 (09:05) Керлинг, мужчины (финал)
15:00 (10:00) Конькобежный спорт, женщины, масс-старт
15:00 (10:00) Конькобежный спорт, мужчины, масс-старт
17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 12.5 км, масс-старт
19:00 (14:00) Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа
20:00 (15:00) Бобслей. женщины, экипажи-двойки
20:05 (15:05) Керлинг, женщины (матч за 3-е место)
21:10 (16:10) Хоккей, мужчины (матч за 3-е место)
17-й день Олимпиады 2022 - 20 февраля, воскресенье
09:05 (04:05) Керлинг, женщины (финал)
09:30 (04:30) Бобслей, мужчины, экипажи-четверки
12:10 (07:10) Хоккей, мужчины (финал)
15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль
Церемония закрытия Олимпиады 2022 в Пекине
* - время начала соревнований - московское.
В расписании Олимпиады 2022 возможны изменения.