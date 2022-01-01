Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2022 будут определены победители в 4 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.



Ниже приведено расписание соревнований, где будут разыгрываться медали ОИ-2022.



Медальный зачёт Олимпиады 2022





Расписание финальных стартов Олимпиады 2022



1-й день Олимпиады 2022 - 4 февраля, пятница



20:00 (15:00*) Церемония открытия Олимпиады в Пекине



2-й день Олимпиады 2022 - 5 февраля, суббота



15:45 (10:45) Лыжные гонки, женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 3000 м

17:00 (12:00) Биатлон, смешанная эстафета

18:45 (13:45) Прыжки на лыжах с трамплина, женщины, средний трамплин NH



3-й день Олимпиады 2022 - 6 февраля, воскресенье



09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, слоупстайл

11:15 (06:15) Горнолыжный спорт, мужчины, скоростной спуск

15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км+15 км, скиатлон

16:30 (11:30) Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м

19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, средний трамплин NH

19:30 (14:30) Санный спорт, мужчины, сани-одиночки

19:30 (14:30) Фристайл, женщины, могул



4 день Олимпиады 2022 - 7 февраля, понедельник



10:30 (05:30) Фигурное катание, командное катание

12:00 (07:00) Сноуборд, мужчины, слоупстайл

13:30 (08:30) Горнолыжный спорт, женщины, гигантский слалом

16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 1500 м

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 500 м

19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 1000 м

19:45 (14:45) Прыжки на лыжах с трамплина, смешанные команды







5-й день Олимпиады 2022 - 8 февраля, вторник



10:00 (05:00) Фристайл, женщины, биг-эйр

11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, мужчины, супер-гигант

14:30 (09:30) Сноуборд, женщины, параллельный гигантский слалом

14:30 (09:30) Сноуборд, мужчины, параллельный гигантский слалом

16:30 (11:30) Биатлон, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

18:30 (13:30) Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м

18:30 (13:30) Лыжные гонки, женщины, спринт, свободный стиль

18:55 (13:55) Лыжные гонки, мужчины, спринт, свободный стиль

19:50 (14:50) Санный спорт, женщины, сани-одиночки

20:05 (15:05) Керлинг, дабл-микст



6-й день Олимпиады 2022 - 9 февраля, среда



11:00 (06:00) Фристайл, мужчины, биг-эйр

13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, женщины, слалом

14:30 (09:30) Сноуборд, женщины, кросс

19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км

19:00 (14:00) Шорт-трек, мужчины, 1500 м

20:20 (15:20) Санный спорт, мужчины, сани-двойки



7-й день Олимпиады 2022 - 10 февраля, четверг



09:30 (04:30) Фигурное катание, мужчины, произвольная программа

09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, хаф-пайп

14:00 (09:00) Сноуборд, мужчины, кросс

14:30 (09:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация

15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 10 км, классический стиль

19:00 (14:00) Фристайл, смешанные команды, воздушная акробатика

20:00 (15:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м

21:30 (16:30) Санный спорт, командная эстафета



8-й день Олимпиады 2022 - 11 февраля, пятница



09:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп

11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант

15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, классический стиль

16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт

19:00 (14:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м

20:20 (15:20) Скелетон, мужчины, одиночки



9-й день Олимпиады 2022 - 12 февраля, суббота



10:00 (05:00) Сноуборд, смешанные команды, кросс

15:30 (10:30) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета

16:00 (11:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт

19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH

20:20 (15:20) Скелетон, женщины, одиночки



10-й день Олимпиады 2022 - 13 февраля, воскресенье



13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом

15:00 (10:00) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования

18:45 (13:45) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 500 м

19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета

21:00 (16:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м



11-й день Олимпиады 2022 - 14 февраля, понедельник



09:15 (04:15) Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец

09:30 (04:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл

09:30 (04:30) Бобслей, женщины, монобоб

19:00 (14:00) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды

19:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика







12-й день Олимпиады 2022 - 15 февраля, вторник



09:30 (04:30) Сноуборд, женщины, биг-эйр

09:30 (04:30) Фристайл, мужчины, слоуп-стайл

11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, женщины, скоростной спуск

13:00 (08:00) Сноуборд, мужчины, биг-эйр

14:30 (09:30) Конькобежный спорт, женщины, 2400 м, командная гонка преследования

14:30 (09:30) Конькобежный спорт, мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, большой трамплин + гонка 10 км

20:15 (15:15) Бобслей, мужчины, экипажи-двойки



13-й день Олимпиады 2022 - 16 февраля, среда



13:45 (08:45) Горнолыжный спорт, мужчины, слалом

15:45 (10:45) Биатлон, женщины, 4х6 км, эстафета

19:00 (14:00) Фристайл, мужчины, воздушная акробатика

19:00 (14:00) Лыжные гонки, женщины, командный спринт, классический стиль

19:25 (14:25) Лыжные гонки, мужчины, командный спринт, классический стиль

19:30 (14:30) Хоккей, женщины (матч за 3-е место)

19:30 (14:30) Шорт-трек, женщины, 1500 м

19:30 (14:30) Шорт-трек, мужчины, 5000 м, эстафета



14-й день Олимпиады 2022 - 17 февраля, четверг



12:10 (07:10) Хоккей, женщины (финал)

14:00 (09:00) Фристайл, женщины, ски-кросс

14:00 (09:00) Горнолыжный спорт, женщины, комбинация

16:30 (11:30) Конькобежный спорт, женщины, 1000 м

18:00 (13:00) Фигурное катание, женщины, произвольная программа

19:00 (14:00) Лыжное двоеборье, мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км



15-й день Олимпиады 2022 - 18 февраля, пятница



09:30 (04:30) Фристайл, женщины, хаф-пайп

14:00 (09:00) Фристайл, мужчины, ски-кросс

14:05 (09:05) Керлинг, мужчины (матч за 3-е место)

16:30 (11:30) Конькобежный спорт, мужчины, 1000 м

17:00 (12:00) Биатлон, мужчины, 15 км, масс-старт



16-й день Олимпиады 2022 - 19 февраля, суббота



Самый медальный день на Играх в Пекине. Будет разыграно 11 комплектов медалей.



09:30 (04:30) Фристайл, мужчины, хаф-пайп

11:00 (06:00) Горнолыжный спорт, командное первенство

14:00 (09:00) Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

14:05 (09:05) Керлинг, мужчины (финал)

15:00 (10:00) Конькобежный спорт, женщины, масс-старт

15:00 (10:00) Конькобежный спорт, мужчины, масс-старт

17:00 (12:00) Биатлон, женщины, 12.5 км, масс-старт

19:00 (14:00) Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа

20:00 (15:00) Бобслей. женщины, экипажи-двойки

20:05 (15:05) Керлинг, женщины (матч за 3-е место)

21:10 (16:10) Хоккей, мужчины (матч за 3-е место)



17-й день Олимпиады 2022 - 20 февраля, воскресенье



09:05 (04:05) Керлинг, женщины (финал)

09:30 (04:30) Бобслей, мужчины, экипажи-четверки

12:10 (07:10) Хоккей, мужчины (финал)

15:00 (10:00) Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль

Церемония закрытия Олимпиады 2022 в Пекине



* - время начала соревнований - московское.

В расписании Олимпиады 2022 возможны изменения.