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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам


Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

4 февраля, пятница

04:45 Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы (ритм-танец). Пары (короткая программа) (Первый канал)
15:00 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Россия 1)
22:55 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Россия 1)

5 февраля, суббота

07:05 Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия (Матч ТВ)
09:55 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Матч ТВ)
10:45 Лыжные гонки. Женщины. 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон (Россия 1)
11:25 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м (Матч ТВ)
11:45 Биатлон. Смешанная эстафета (Первый канал)
13:45 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
16:35 Хоккей. Женщины. Россия - США (Матч ТВ)
19:10 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
22:55 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 (Первый канал)

6 февраля 2022, воскресенье

01:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
04:30 Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа. Мужчины. Произвольная программа (Россия 
1)
06:00 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины (Матч ТВ)
08:50 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
09:50 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон (Первый канал)
11:25 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м (Матч ТВ)
14:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
16:10 Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка (Матч ТВ)
17:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)
19:10 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

В расписании трансляций Олимпиады 2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.





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    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022

    Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2022 года пройдут с 5 по 19 февраля.

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

    С 5 по 20 февраля в китайском Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игры 2022 года.

    Биатлон на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Биатлон на Олимпиаде 2022

    Соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

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