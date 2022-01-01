Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам





Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.



4 февраля, пятница



04:45 Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы (ритм-танец). Пары (короткая программа) (Первый канал)

15:00 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Россия 1)

22:55 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Россия 1)



5 февраля, суббота



07:05 Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия (Матч ТВ)

09:55 Церемония открытия Олимпиады 2022 (Матч ТВ)

10:45 Лыжные гонки. Женщины. 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон (Россия 1)

11:25 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м (Матч ТВ)

11:45 Биатлон. Смешанная эстафета (Первый канал)

13:45 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

16:35 Хоккей. Женщины. Россия - США (Матч ТВ)

19:10 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

22:55 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 (Первый канал)



6 февраля 2022, воскресенье



01:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

04:30 Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа. Мужчины. Произвольная программа (Россия

1)

06:00 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины (Матч ТВ)

08:50 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

09:50 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон (Первый канал)

11:25 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м (Матч ТВ)

14:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

16:10 Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка (Матч ТВ)

17:00 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)

19:10 Зимние Олимпийские игры 2022 (Матч ТВ)



В расписании трансляций Олимпиады 2022 возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.