Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля





На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 4 февраля 2022 года.



Медали в этот день разыгрываться не будут.



15.00 Церемония открытия XXIV Олимпийских игр



Керлинг



03.35 Микст. Групповой турнир.

Швеция – Австралия

Канада – Швейцария

Италия – Норвегия



08.35 Микст. Групповой турнир.

Чехия – Италия

Китай – Канада

Великобритания – Австралия

Швеция – США



Фигурное катание



04.30 Командные соревнования.

Мужчины. Короткая программа



06.40 Командные соревнования.

Танцы. Ритмический танец



08.20 Командные соревнования.

Пары. Короткая программа



Хоккей



07.10 Женщины. Групповой турнир.

Россия – Швейцария

Дания – Китай