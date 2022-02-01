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Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 4 февраля 2022 года.

Медали в этот день разыгрываться не будут.

15.00 Церемония открытия XXIV Олимпийских игр

Керлинг

03.35 Микст. Групповой турнир.
Швеция – Австралия
Канада – Швейцария
Италия – Норвегия

08.35 Микст. Групповой турнир.
Чехия – Италия
Китай – Канада
Великобритания – Австралия
Швеция – США

Фигурное катание

04.30 Командные соревнования.
Мужчины. Короткая программа

06.40 Командные соревнования.
Танцы. Ритмический танец

08.20 Командные соревнования.
Пары. Короткая программа

Хоккей

07.10 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Швейцария
Дания – Китай





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    Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 4 февраля 2022 года.

    Расписание Олимпиады 2022 в Пекине

    Расписание Олимпиады в Пекине 2022

    24-е зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Конькобежный спорт на Олимпиаде 2022

    Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2022 года пройдут с 5 по 19 февраля.

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

    С 5 по 20 февраля в китайском Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игры 2022 года.









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