Расписание Олимпиады 2022 на 4 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 4 февраля 2022 года.
Медали в этот день разыгрываться не будут.
15.00 Церемония открытия XXIV Олимпийских игр
Керлинг
03.35 Микст. Групповой турнир.
Швеция – Австралия
Канада – Швейцария
Италия – Норвегия
08.35 Микст. Групповой турнир.
Чехия – Италия
Китай – Канада
Великобритания – Австралия
Швеция – США
Фигурное катание
04.30 Командные соревнования.
Мужчины. Короткая программа
06.40 Командные соревнования.
Танцы. Ритмический танец
08.20 Командные соревнования.
Пары. Короткая программа
Хоккей
07.10 Женщины. Групповой турнир.
Россия – Швейцария
Дания – Китай