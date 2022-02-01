Расписание Олимпиады 2022 на 5 февраля





На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля 2022 года.



5 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.



Биатлон



12.00 Смешанная эстафета. 4х6 км (медали)



Керлинг



04.05 Микст. Групповой турнир.

Австралия – Норвегия

Швейцария – Швеция



09.05 Микст. Групповой турнир.

Китай – США

Чехия – Великобритания

Швеция – Канада

Австралия – Италия



15.05 Микст. Групповой турнир.

Великобритания – Италия

Норвегия – Китай

Чехия – Швейцария

США – Канада



Конькобежный спорт



11.30 Женщины. 3000 м (медали)



Лыжные гонки



10.45 Женщины. Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км (медали)







Прыжки с трамплина



09.20 Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация



13.45 Женщины. Нормальный трамплин. Финал (медали)



Санный спорт



14.10 Мужчины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки



Сноуборд



05.45 Женщины. Слоупстайл. Квалификация



Фристайл



14.30 Мужчины. Могул. Финал (медали)



Хоккей



07.10 Женщины. Групповой турнир.

Канада – Финляндия



11.40 Женщины. Групповой турнир.

Дания – Япония

Чехия – Швеция



16.10 Женщины. Групповой турнир.

США – Россия



Шорт-трек



14.00 Женщины. 500 м. Предварительные забеги

Мужчины. 1000 м. Предварительные забеги

Смешанная эстафета. Финал (медали)











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