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Расписание Олимпиады 2022 на 5 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 5 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля 2022 года.

5 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Смешанная эстафета. 4х6 км (медали)

Керлинг

04.05 Микст. Групповой турнир.
Австралия – Норвегия
Швейцария – Швеция

09.05 Микст. Групповой турнир.
Китай – США
Чехия – Великобритания
Швеция – Канада
Австралия – Италия

15.05 Микст. Групповой турнир.
Великобритания – Италия
Норвегия – Китай
Чехия – Швейцария
США – Канада

Конькобежный спорт

11.30 Женщины. 3000 м (медали)

Лыжные гонки

10.45 Женщины. Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км (медали)



Прыжки с трамплина

09.20 Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

13.45 Женщины. Нормальный трамплин. Финал (медали)

Санный спорт

14.10 Мужчины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

05.45 Женщины. Слоупстайл. Квалификация

Фристайл

14.30 Мужчины. Могул. Финал (медали)

Хоккей

07.10 Женщины. Групповой турнир.
Канада – Финляндия

11.40 Женщины. Групповой турнир.
Дания – Япония
Чехия – Швеция

16.10 Женщины. Групповой турнир.
США – Россия

Шорт-трек

14.00 Женщины. 500 м. Предварительные забеги
Мужчины. 1000 м. Предварительные забеги
Смешанная эстафета. Финал (медали)





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