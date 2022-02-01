Расписание Олимпиады 2022 на 5 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля 2022 года.
5 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.
Биатлон
12.00 Смешанная эстафета. 4х6 км (медали)
Керлинг
04.05 Микст. Групповой турнир.
Австралия – Норвегия
Швейцария – Швеция
09.05 Микст. Групповой турнир.
Китай – США
Чехия – Великобритания
Швеция – Канада
Австралия – Италия
15.05 Микст. Групповой турнир.
Великобритания – Италия
Норвегия – Китай
Чехия – Швейцария
США – Канада
Конькобежный спорт
11.30 Женщины. 3000 м (медали)
Лыжные гонки
10.45 Женщины. Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км (медали)
Прыжки с трамплина
09.20 Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация
13.45 Женщины. Нормальный трамплин. Финал (медали)
Санный спорт
14.10 Мужчины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки
Сноуборд
05.45 Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Фристайл
14.30 Мужчины. Могул. Финал (медали)
Хоккей
07.10 Женщины. Групповой турнир.
Канада – Финляндия
11.40 Женщины. Групповой турнир.
Дания – Япония
Чехия – Швеция
16.10 Женщины. Групповой турнир.
США – Россия
Шорт-трек
14.00 Женщины. 500 м. Предварительные забеги
Мужчины. 1000 м. Предварительные забеги
Смешанная эстафета. Финал (медали)