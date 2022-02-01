Какое место занимает сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022





С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры 2022. На Олимпиаде 2022 в Китае лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград.



Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2022?



Российские спортсмены на второй Олимпиаде подряд будут выступать как «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в декабре 2017 года.



Сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022

Расписание Олимпиады 2022 в Пекине





Страна З С Б 1 Норвегия 0 0 0 0 2 Германия 0 0 0 0 3 Канада 0 0 0 0 4 США 0 0 0 0 5 Нидерланды 0 0 0 0 6 Швеция 0 0 0 0 7 Россия 0 0 0 0 8 Швейцария 0 0 0 0 9 Франция 0 0 0 0 10 Австрия 0 0 0 0 11 Япония 0 0 0 0 12 Италия 0 0 0 0 13 Южная Корея 0 0 0 0 14 Чехия 0 0 0 0 15 Белоруссия 0 0 0 0 16 Китай 0 0 0 0 17 Словакия 0 0 0 0 18 Финляндия 0 0 0 0 19 Великобрит. 0 0 0 0 20 Польша 0 0 0 0 21 Венгрия 0 0 0 0 0 0 0 0



Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.



Медальный зачет Пхёнчхан 2018





Страна З С Б 1 Норвегия 14 14 11 39 2 Германия 14 10 7 31 3 Канада 11 8 10 29 4 США 9 8 6 23 5 Нидерланды 8 6 6 20 13 Россия 2 6 9 17



Медальный зачет Сочи 2014





Страна З С Б 1 Россия 11 10 9 30 2 Норвегия 11 5 10 26 3 Канада 10 10 5 25 4 США 9 7 12 28 5 Нидерланды 8 7 9 24











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