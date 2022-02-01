Какое место занимает сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры 2022. На Олимпиаде 2022 в Китае лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград.
Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2022?
Российские спортсмены на второй Олимпиаде подряд будут выступать как «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в декабре 2017 года.
Сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022
Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|3
|Канада
|0
|0
|0
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|5
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|6
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|7
|Россия
|0
|0
|0
|0
|8
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|9
|Франция
|0
|0
|0
|0
|10
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|11
|Япония
|0
|0
|0
|0
|12
|Италия
|0
|0
|0
|0
|13
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|14
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|15
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|16
|Китай
|0
|0
|0
|0
|17
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|18
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|19
|Великобрит.
|0
|0
|0
|0
|20
|Польша
|0
|0
|0
|0
|21
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|
|
|0
|0
|0
|0
Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.
Медальный зачет Пхёнчхан 2018
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Норвегия
|14
|14
|11
|39
|2
|Германия
|14
|10
|7
|31
|3
|Канада
|11
|8
|10
|29
|4
|США
|9
|8
|6
|23
|5
|Нидерланды
|8
|6
|6
|20
|
|
|
|
|
|
|13
|Россия
|2
|6
|9
|17
Медальный зачет Сочи 2014
|
| Страна
|З
|С
|Б
|
|1
|Россия
|11
|10
|9
|30
|2
|Норвегия
|11
|5
|10
|26
|3
|Канада
|10
|10
|5
|25
|4
|США
|9
|7
|12
|28
|5
|Нидерланды
|8
|7
|9
|24