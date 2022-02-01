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Какое место занимает сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022


Медальный зачёт на Олимпиаде 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры 2022. На Олимпиаде 2022 в Китае лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград.

Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2022?

Российские спортсмены на второй Олимпиаде подряд будут выступать как «Олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в декабре 2017 года.

Сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022


Расписание Олимпиады 2022 в Пекине


  Страна З С Б  
1 Норвегия 0 0 0 0
2 Германия 0 0 0 0
3 Канада 0 0 0 0
4 США 0 0 0 0
5 Нидерланды 0 0 0 0
6 Швеция 0 0 0 0
7 Россия 0 0 0 0
8 Швейцария 0 0 0 0
9 Франция 0 0 0 0
10 Австрия 0 0 0 0
11 Япония 0 0 0 0
12 Италия 0 0 0 0
13 Южная Корея 0 0 0 0
14 Чехия 0 0 0 0
15 Белоруссия 0 0 0 0
16 Китай 0 0 0 0
17 Словакия 0 0 0 0
18 Финляндия 0 0 0 0
19 Великобрит. 0 0 0 0
20 Польша 0 0 0 0
21 Венгрия 0 0 0 0
    0 0 0 0



Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.

Медальный зачет Пхёнчхан 2018


  Страна З С Б  
1 Норвегия 14 14 11 39
2 Германия 14 10 7 31
3 Канада 11 8 10 29
4 США 9 8 6 23
5 Нидерланды 8 6 6 20
           
13 Россия 2 6 9 17



Медальный зачет Сочи 2014


  Страна З С Б  
1 Россия 11 10 9 30
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 США 9 7 12 28
5 Нидерланды 8 7 9 24






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    Какое место занимает сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022

    Медальный зачёт на Олимпиаде 2022 в Пекине

    На Олимпиаде 2022 в Пекине лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

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