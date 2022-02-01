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Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года


Биатлон на Олимпиаде 2022

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

Соревнования по биатлону будут проводиться в комплексе для лыжников и биатлонистов, расположенном в 160 километрах от Пекина.

На Олимпиаде 2022 в Пекине сборная России будет выступать следующим составом:

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.



Расписание гонок

5 февраля, суббота
12:00 Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)

7 февраля, понедельник
12:00 Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

8 февраля, вторник
11:30 Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

11 февраля, пятница
12:00 Спринт, женщины, 7.5 км

12 февраля, суббота
12:00 Спринт, мужчины, 10 км

13 февраля, воскресенье
12:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км

15 февраля, вторник
12:00 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км

16 февраля, среда
10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км

18 февраля, пятница
12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км

19 февраля, суббота
12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км

* - время начала соревнований по биатлону - московское.





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