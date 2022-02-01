Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.
Соревнования по биатлону будут проводиться в комплексе для лыжников и биатлонистов, расположенном в 160 километрах от Пекина.
На Олимпиаде 2022 в Пекине сборная России будет выступать следующим составом:
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Расписание гонок
5 февраля, суббота
12:00 Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)
7 февраля, понедельник
12:00 Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
8 февраля, вторник
11:30 Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
11 февраля, пятница
12:00 Спринт, женщины, 7.5 км
12 февраля, суббота
12:00 Спринт, мужчины, 10 км
13 февраля, воскресенье
12:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км
15 февраля, вторник
12:00 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км
16 февраля, среда
10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км
18 февраля, пятница
12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км
19 февраля, суббота
12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км
* - время начала соревнований по биатлону - московское.