Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года





Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.



Соревнования по биатлону будут проводиться в комплексе для лыжников и биатлонистов, расположенном в 160 километрах от Пекина.



На Олимпиаде 2022 в Пекине сборная России будет выступать следующим составом:



Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.



Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.







Расписание гонок



5 февраля, суббота

12:00 Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)



7 февраля, понедельник

12:00 Индивидуальная гонка, женщины, 15 км



8 февраля, вторник

11:30 Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км



11 февраля, пятница

12:00 Спринт, женщины, 7.5 км



12 февраля, суббота

12:00 Спринт, мужчины, 10 км



13 февраля, воскресенье

12:00 Гонка преследования, женщины, 10 км

13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км



15 февраля, вторник

12:00 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км



16 февраля, среда

10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км



18 февраля, пятница

12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км



19 февраля, суббота

12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км



* - время начала соревнований по биатлону - московское.