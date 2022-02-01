Расписание Олимпиады 2022 на 6 февраля





На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 6 февраля 2022 года.



6 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей.



Горные лыжи



05.00 Мужчины. Скоростной спуск (медали)



Керлинг



04.05 Микст. Групповой турнир.

США - Чехия

Великобритания - Китай



09.05 Микст. Групповой турнир.

Норвегия - Швеция

Австралия - Швейцария

Италия - Китай

Канада - Чехия



15.05 Микст. Групповой турнир.

Канада - Австралия

Италия - Швеция

Швейцария - США

Норвегия - Великобритания



Конькобежный спорт



11.30 Мужчины. 5000 м (медали)



Лыжные гонки



10.00 Мужчины. Скиатлон. 15 км + 15 км (медали)



Прыжки с трамплина



14.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Финал (медали)



Санный спорт



14.30 Мужчины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки (медали)



Сноуборд



04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал (медали)



07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация



Фигурное катание



04.30 Командные соревнования. Женщины. Короткая программа



06.50 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа



Фристайл



14.30 Женщины. Могул. Финал (медали)



Хоккей



11.40 Женщины. Групповой турнир. Китай - Япония



16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария - США











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