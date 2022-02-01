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Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022


Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине составлена из игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Руководство НХЛ приняло решение не отпускать хоккеистов, поэтому как и на Олимпиаде в Пхенчхане на ОИ-2022 сильнейшие не сыграют. Сборные составлены из представителей КХЛ, европейских клубов и команд низших североамериканских лиг.



Расписание хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

Вратари

Иван Федотов (25 лет, ЦСКА), Тимур Билялов (26 лет, «Ак Барс»), Александр Самонов (26 лет).

Защитники

Артем Минулин (23 года), Егор Яковлев (30 лет, оба - «Металлург»), Дамир Шарипзянов (25 лет, «Авангард»), Александр Никишин (20 лет, «Спартак»), Никита Нестеров (28 лет, ЦСКА), Александр Елесин (25 лет, «Локомотив»), Вячеслав Войнов (31 год, «Динамо» М), Сергей Телегин (21 год, «Трактор»).

Нападающие

Сергей Андронов (32 года), Михаил Григоренко (27 лет), Павел Карнаухов (24 года), Сергей Плотников (31 год), Антон Слепышев (27 лет, все - ЦСКА), Кирилл Марченко (21 год), Никита Гусев (29 лет, оба - СКА), Арсений Грицюк (20 лет), Кирилл Семенов (27 лет, оба - «Авангард»), Вадим Шипачев (34 года, «Динамо» М), Артур Каюмов (23 года, «Локомотив»), Дмитрий Воронков (21 год, «Ак Барс»), Андрей Чибисов (28 лет, «Металлург»), Владимир Ткачев (28 лет, «Трактор»).

Капитан: Вадим Шипачев.

Главный тренер: Алексей Жамнов

Тренеры: Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар.





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