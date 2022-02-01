Большунов против Клебо. Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022





Соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля. Лучшие лыжники мира будут соревноваться в центре лыжных гонок «Гуяншу», который находится в 160 километрах от Пекина.



Главное противостояние на Олимпиаде 2022 ожидается между российским лыжником Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо из Норвегии.





Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022



5 февраля, суббота

10:45 Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км

Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.



6 февраля, воскресенье

10:00 Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км

Где смотреть: Первый канал (09:50)

Мужской состав сборной России на скиатлон: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.



8 февраля, вторник

11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация)

11:30 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация)

13:30 Спринт, женщины, свободный стиль

13:55 Спринт, мужчины, свободный стиль



10 февраля, четверг

10:00 10 км, женщины, классический стиль



11 февраля, пятница

10:00 15 км, мужчины, классический стиль



12 февраля, суббота

10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км



13 февраля, воскресенье

10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км



16 февраля, среда

12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)

12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)

14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)

14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)



19 февраля, суббота

09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль



20 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль



* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.