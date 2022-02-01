Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Большунов против Клебо. Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022


Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

Соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля. Лучшие лыжники мира будут соревноваться в центре лыжных гонок «Гуяншу», который находится в 160 километрах от Пекина.

Главное противостояние на Олимпиаде 2022 ожидается между российским лыжником Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо из Норвегии.

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022


5 февраля, суббота
10:45 Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км
Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.

6 февраля, воскресенье
10:00 Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км
Где смотреть: Первый канал (09:50)
Мужской состав сборной России на скиатлон: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

8 февраля, вторник
11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация)
11:30 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация)
13:30 Спринт, женщины, свободный стиль
13:55 Спринт, мужчины, свободный стиль

10 февраля, четверг
10:00 10 км, женщины, классический стиль

11 февраля, пятница
10:00 15 км, мужчины, классический стиль

12 февраля, суббота
10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км

13 февраля, воскресенье
10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км

16 февраля, среда
12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)
12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)
14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)
14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)

19 февраля, суббота
09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль

20 февраля, воскресенье
10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль

* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.





  • Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года
  • Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
  • Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Тур де Ски. Расписание этапов
  • Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019
  • Плавание на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
    •








    Большунов против Клебо. Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022

    Лыжные гонки на Олимпиаде 2022

    Соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине составлена из игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

    Расписание Олимпиады 2022 на 6 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 6 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 6 февраля 2022 года.

    Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года

    Биатлон на Олимпиаде 2022
    Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

    Сборная России в медальном зачете Олимпиады 2022

    Медальный зачёт на Олимпиаде 2022 в Пекине

    На Олимпиаде 2022 в Пекине лучшие спортсмены планеты разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru