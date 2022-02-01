Большунов против Клебо. Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022

Соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля. Лучшие лыжники мира будут соревноваться в центре лыжных гонок «Гуяншу», который находится в 160 километрах от Пекина.
Главное противостояние на Олимпиаде 2022 ожидается между российским лыжником Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо из Норвегии.
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022
5 февраля, суббота
10:45 Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км
Результаты: 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 44.13,7, 2. Наталья Непряева (Россия) - +30,2, 3. Тереза Штадлобер (Австрия) - +30,5.
6 февраля, воскресенье
10:00 Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км
Где смотреть: Первый канал (09:50)
Мужской состав сборной России на скиатлон: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
8 февраля, вторник
11:00 Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация)
11:30 Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация)
13:30 Спринт, женщины, свободный стиль
13:55 Спринт, мужчины, свободный стиль
10 февраля, четверг
10:00 10 км, женщины, классический стиль
11 февраля, пятница
10:00 15 км, мужчины, классический стиль
12 февраля, суббота
10:30 Эстафета, женщины, 4х5 км
13 февраля, воскресенье
10:00 Эстафета, мужчины, 4х10 км
16 февраля, среда
12:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)
12:50 Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)
14:00 Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)
14:25 Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)
19 февраля, суббота
09:00 Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль
20 февраля, воскресенье
10:00 Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль
* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.