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Расписание Олимпиады 2022 на 7 февраля


Расписание Олимпиады 2022 на 7 февраля

На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 7 февраля 2022 года.

7 февраля будут разыграны 8 комплектов медалей.

Биатлон

12.00 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км (медали)

Горнолыжный спорт

05.15 Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

08.45 Женщины. Гигантский слалом. 2-я попыткам (медали)



Керлинг

04.05 Микст. Групповой турнир.
Швейцария - Норвегия
Канада - Италия
США - Великобритания
Чехия - Китай

15.05 Микст. 1/2 финала

Конькобежный спорт

11.30 Женщины. 1500 м (медали)

Прыжки с трамплина

14.45 Смешанные командные соревнования. Нормальный трамплин (медали)

Санный спорт

14.50 Женщины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки

Сноуборд

07.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал (медали)

Фигурное катание

04.15 Командные соревнования. Пары. Произвольная программа

05.30 Командные соревнования. Танцы. Произвольный танец

06.35 Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа (медали)



Фристайл

04.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация

08.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

Хоккей

07.10 Женщины. Групповой турнир.
Канада - Россия

11.40 Женщины. Групповой турнир.
Чехия - Дания

16.10 Женщины. Групповой турнир.
Финляндия - Швейцария
Швеция - Китай

Шорт-трек

14.30 Женщины. 500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал (медали)





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