Расписание фигурного катания на Олимпиаде 2022





Соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля. Лучшие фигуристы мира будут соревноваться в Столичном дворце спорта, который способен вместить более 17 тысяч болельщиков.



Расписание соревнований



4 февраля, пятница

09:30 (04:30*) Командное фигурное катание, короткая программа у мужчин, женщин и танцевальных пар.



6 февраля, воскресенье

09:30 (04:30) Командное катание, короткая программа у спортивных пар, произвольная программа у мужчин.



7 февраля, понедельник

10:30 (05:30) Командное катание, произвольная программа женщин, спортивных и танцевальных пар.

Результаты: 1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.







8 февраля, вторник

09:15 (04:15) Мужчины, короткая программа

Состав сборной России на Олимпиаде 2022: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев.



10 февраля, четверг

09:30 (04:30) Мужчины, произвольная программа



12 февраля, суббота

19:00 (14:00) Танцы на льду, короткая программа

Состав сборной России на Играх в Пекине: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.



14 февраля, понедельник

09:15 (04:15) Танцы на льду, произвольная программа



15 февраля, вторник

18:00 (13:00) Женщины, короткая программа

Состав сборной России на ОИ-2022: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.



17 февраля, четверг

18:00 (13:00) Женщины, произвольная программа



18 февраля, пятница

18:30 (13:30) Спортивные пары, короткая программа

Состав сборной России на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



19 февраля, суббота

19:00 (14:00) Спортивные пары, произвольная программа



* - время начала соревнований по фигурному катанию - московское.