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Расписание фигурного катания на Олимпиаде 2022


Фигурное катание на Олимпиаде 2022

Соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпиады 2022 в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля. Лучшие фигуристы мира будут соревноваться в Столичном дворце спорта, который способен вместить более 17 тысяч болельщиков.


Расписание соревнований

4 февраля, пятница
09:30 (04:30*) Командное фигурное катание, короткая программа у мужчин, женщин и танцевальных пар.

6 февраля, воскресенье
09:30 (04:30) Командное катание, короткая программа у спортивных пар, произвольная программа у мужчин.

7 февраля, понедельник
10:30 (05:30) Командное катание, произвольная программа женщин, спортивных и танцевальных пар.
Результаты: 1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов) - 74 очка, 2. США - 65, 3. Япония - 63.



8 февраля, вторник
09:15 (04:15) Мужчины, короткая программа
Состав сборной России на Олимпиаде 2022: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев.

10 февраля, четверг
09:30 (04:30) Мужчины, произвольная программа

12 февраля, суббота
19:00 (14:00) Танцы на льду, короткая программа
Состав сборной России на Играх в Пекине: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

14 февраля, понедельник
09:15 (04:15) Танцы на льду, произвольная программа

15 февраля, вторник
18:00 (13:00) Женщины, короткая программа
Состав сборной России на ОИ-2022: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

17 февраля, четверг
18:00 (13:00) Женщины, произвольная программа

18 февраля, пятница
18:30 (13:30) Спортивные пары, короткая программа
Состав сборной России на Олимпиаде в Пекине: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

19 февраля, суббота
19:00 (14:00) Спортивные пары, произвольная программа

* - время начала соревнований по фигурному катанию - московское.





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