Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Медали России на Олимпиаде 2022


Сборная России завоевала 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые) на проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх 2022 года.

Золотые медали

6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)

Александр Большунов, Олимпиада 2022

7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)

Камила Валиева, Олимпиада 2022

Серебряные медали

5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)

6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)

7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)

Бронзовые медали

5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)

6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)





  • Расписание фигурного катания на Олимпиаде 2022
  • Большунов против Клебо. Расписание лыжных гонок на Олимпиаде 2022
  • Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 года
  • Расписание Олимпиады 2022 в Пекине
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам
    •








    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по бесплатным каналам

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Расписание хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккейный турнир в рамках Зимних олимпийских игр 2022 года пройдет в китайском городе Пекин с 9 по 20 февраля.

    Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля

    Расписание Олимпиады 2022 на 8 февраля

    На странице представлено расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 8 февраля 2022 года.

    Медали России на Олимпиаде 2022

    Медали России на Олимпиаде 2022

    Сборная России завоевала 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые) на проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх 2022 года.

    Хоккей. Россия - Швейцария. 9 февраля. Олимпиада 2022

    Все матчи Россия - Швейцария по хоккею

    Сборные России и Швейцарии по хоккею встречались между собой 18 раз. С 2006 года сборная России одержала над Швейцарией 10 побед подряд.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru