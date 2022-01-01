Медали России на Олимпиаде 2022

Сборная России завоевала 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые) на проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх 2022 года.
Золотые медали
6 февраля - Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон)
7 февраля - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анасталия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов - (фигурное катание, командное первенство)
Серебряные медали
5 февраля - Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон)
6 февраля - Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон)
7 февраля - Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир)
Бронзовые медали
5 февраля - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета)
6 февраля - Анастасия Смирнова (фристайл, могул)